كواليس عرض الريان القطري لنادي الزمالك لضم زيزو

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن أخر التطورات الخاصة بعرض نادي الريان القطري من أجل ضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

حيث تقدم نادي الريان القطري بعرض إلى نادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو في الميركاتو الصيفي.

ويأتي هذا بعد تألق اللاعب زيزو في الموسم الأخير وحصوله على لقب هداف الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي رفض فكرة التفريط في خدمات أحمد سيد زيزو رغم العرض المالي المغري الذي تلقاه اللاعب من الريان القطري".

وشدد المصدر أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتمسك باستمرار زيزو مع الفريق في الموسم المقبل، نظرا لأهمية اللاعب مع الفريق ، وسوف يتم عقد جلسة مع زيزو ووالده خلال الساعات القليلة المقبلة، لتعديل عقده وزيادة المقابل المادي الذي يتقاضاه، مقابل إلغاء الشرط الجزائي في العقد".

وكان زيزو رفض فكرة استغلال الشرط الجزائي في عقده للرحيل عن القلعة البيضاء، حيث يريد اللاعب الخروج عبر مجلس الإدارة والحفاظ على علاقته الطيبة مع جماهير الزمالك.

الجدير بالذكر أن نادي نانت الفرنسي أبدى اهتمامه بضم زيزو في الفترة الأخيرة أيضا، قبل أن ينسحب من الصفقة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وفي سياق آخر حصل مسؤولو نادي الزمالك على توقيع مروان عطية لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري على عقود انتقال للفريق الأبيض في الأيام القليلة الماضية.

وينتظر مسؤولو الزمالك رأي البرتغالي فيريرا المدير الفني فيما يخص اتمام الصفقة من عدمه، قبل التفاوض مع الاتحاد السكندري لضم اللاعب.

وفي حالة ترحيب المدير الفني بضم مروان عطية سيعرض الزمالك على الاتحاد انتقال محمود شبانة ومحمد عبد السلام المعارين للاتحاد إلى زعيم الثغر بصورة نهائية.

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك تأكيدات شفهية من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف" بإقامة مباراة إيليكت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 سبتمبر الجاري بالكاميرون.

وأوضح مصدر بمجلس القلعة البيضاء أن مسؤولي النادي ينتظرون وصول الخطاب الرسمي من "كاف" يفيد بموعد المباراة من أجل بدء الترتيب للسفر إلى الكاميرون استعدادا لخوض اللقاء.

وفي سياق أخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عودة اللاعبين الأساسيين للتدريبات يوم 3 سبتمبر الجاري استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر في سوبر كأس "لوسيل".

وفي نفس الوقت قرر الجهاز الفني للفريق عودة اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة إيسترن كومباني للتدريبات يوم 4 سبتمبر .