إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق السويس الزعفرانة

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق السويس الزعفرانة أمام قرية لافيستا 3

تلقى الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس بلاغا بالحادث امام قريه لافيستا 3 طريق الزعفرانة المؤدى لرأس غارب والغردقة.

تلقى الدكتور محمد طنطاوى بيانات المصابين بالحادث وهم عزة السيد محمود 67 سنة من القاهرة مصابة بجرح قطعى بالرأس وما بعد الارتجاج وعبد اللطيف عبد القادر السيد 77 سنة باشتباه كسر بالضلوع.



أسماء عبد اللطيف عبد القادر السيد سحجات وكدمات وملك أحمد سعيد 18 سنة القاهرة اشتباه كسر بالفقرات العنقية ومحمد محمود محمد 29 سنة القاهرة كدمات وأحمد محمد عدنان 31 سنة القاهرة كدمات بالرأس وسلمي أحمد سعيد 25 القاهرة كدمات.

تبين من البلاغ أن حادث تصادم بين سيارتين ملاكى رقم. ط ب ع 486 مع .س ص د 798.