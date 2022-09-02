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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حملة ضخمة .. "السياحة" تكشف عن خطط استراتيجية لتنمية وتنشيط القطاع في مصر.. فيديو

السياحة
السياحة

أكد عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الدولة ممثلة في مجلس الوزراء والهيئات والجهات المختلفة تقف بشكل كبير وراء إنفاذ حملة ترويجية كبرى لمصر في الشتاء القادم.
 

وأضاف "عمرو القاضي٫ رئيس هيئة تنشيط السياحة"٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"٫ المذاع عبر فضائية "دي إم سي" : "نعمل حاليا وبخطوات سريعة على خطة تنفيذية لحملة ترويجية كبرى ف مختلف الأسواق الأوروبية خاصة أوروبا الغربية للترويج لموسم الشتاء".

وأشار: "لدينا حملة جاهزة٫ وبدأنا الحملة في الاستحواذ على مبدأ الشمس٫ بأن مصر دولة مشمسة٫ ودولة تتمتع بدفء الشتاء"، متابعا: "كل الجهات يتعمل بشكل متجانس لإنفاذ هذه الحملة".

وأوضح: "الحملة تبدأ في خلال أسبوع أو 10 أيام،  والحملة الترويجية تعتمد على كافة أشكال الترويج السياحي، سواء من خلال إعلان مباشر على التلفزيونيات والقنوات أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو إعلانات على محركات البحث"٫ لافتا: "منذ يومين تم وضع الغردقة وشرم الشيخ ضمن أكثر 25 مدينة تتمتع بالشمس في العالم٫ وهي من المدن القليلة في إقليم الشرق الأوسط والبحر المتوسط التي تتمتع بشمس دائمة".

وتابع عمرو القاضي٫ رئيس هيئة تنشيط السياحة: "كل المؤشرات توجهنا أنه سيكون لدينا حملة قوية"٫ مشيرا: "أحد البنود التي تم الاتفاق عليها في الحملة هي استضافه المؤثرين والمدونين والإعلاميين من دول أوروبا لنقل الصورة الحية من مصر في شهر أكتوبر".
 

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