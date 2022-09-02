أخبار السيارات| 5 أنواع مستعملة بمواصفات اعتمادية.. أسعار أرخص موديل من عائلة شيري 2023 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يضم السوق المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي تتمتع بمواصفات اعتمادية ممتازة مقارنة بسعرها، وشهدت إقبالاً كبيراً على شرائها بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة مؤخراً بشكل غير مسبوق.

تقدم شركة شيري الصينية مجموعة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري للسيارات، والتي تتنوع بين فئة الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان ومنها السيارة شيري اريزو 5، والتي تتصدر قائمة الارخص سعرًا بالسوق المحلي من عائلة شيري.

تقدم شركة هافال الصينية مجموعة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات " SUV " داخل السوق المصري، وتتميز بتجهيزات داخلية قوية ووسائل ترفيه حديثة، بالإضافة للتصميم الرياضي القوي، ومن أبرز سياراتها طراز H6 موديل 2022.

يضم السوق المصري للسيارات باقة من موديلات 2022، التي تتنوع بين الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك والكروس اوفر، إلى جانب فئة السيدان التي تتسم بالطابع الرياضي، والتي تنال شعبية كبيرة وخاصة وسط جمهور الشباب.

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة باقة متنوعة من السيارات الاعتمادية المعروفة بأدائها القوي، وتأتي هذه السيارات بأسعار مناسبة تحقق مبدأ القيمة مقابل السعر، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

استطاعت شركة ديهاتسو تحقيق شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والعربية، لما تقدمة من اصدارات متنوعة ومنها النسخة "سيريون" موديلات 1999 و 2000، التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشبابية، والتي تتصدر سوق المستعمل المصري نسبة إلى قدراتها الفنية التميزة وتصميمها المميز.

تقدم العلامة التجارية كيا العديد من الطرازات القوية داخل السوق السعودي للسيارات، ,تتنوع بين الطرازات الفاخرة والطرازات الاقتصادية، كما تشمل إصدارات العلامة الكورية سيارات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات خاصة العائلية.

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022 المقدمة داخل السوق المحلي، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية، وقدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 45 الف جنيه وحتى 55 الف جنيه للفئة كاملة التجهيزات.