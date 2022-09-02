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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 أنواع مستعملة بمواصفات اعتمادية.. أسعار أرخص موديل من عائلة شيري 2023 

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بـ 120 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بمواصفات اعتمادية | صور

يضم السوق المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي تتمتع بمواصفات اعتمادية ممتازة مقارنة بسعرها، وشهدت إقبالاً كبيراً على شرائها بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة مؤخراً بشكل غير مسبوق.

 

أسعار أرخص سيارة من عائلة شيري موديل 2023 .. صور

تقدم شركة شيري الصينية مجموعة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري للسيارات، والتي تتنوع بين فئة الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان ومنها السيارة شيري اريزو 5، والتي تتصدر قائمة الارخص سعرًا بالسوق المحلي من عائلة شيري.

 

أسعار هافال H6 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة| صور

تقدم شركة هافال الصينية مجموعة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات " SUV " داخل السوق المصري، وتتميز بتجهيزات داخلية قوية ووسائل ترفيه حديثة، بالإضافة للتصميم الرياضي القوي، ومن أبرز سياراتها طراز H6 موديل 2022.

 

للشباب .. 5 سيارات موديل 2022 في مصر |صور

يضم السوق المصري للسيارات باقة من موديلات 2022، التي تتنوع بين الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك والكروس اوفر، إلى جانب فئة السيدان التي تتسم بالطابع الرياضي، والتي تنال شعبية كبيرة وخاصة وسط جمهور الشباب.

 

قيمة مقابل سعر.. رينو ميجان المستعملة بـ 125 ألف جنيه | تفاصيل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة باقة متنوعة من السيارات الاعتمادية المعروفة بأدائها القوي، وتأتي هذه السيارات بأسعار مناسبة تحقق مبدأ القيمة مقابل السعر، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

 

أرخص سيارة مستعملة أوتوماتيك في مصر .. صور

استطاعت شركة ديهاتسو تحقيق شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والعربية، لما تقدمة من اصدارات متنوعة ومنها النسخة "سيريون" موديلات 1999 و 2000، التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشبابية، والتي تتصدر سوق المستعمل المصري نسبة إلى قدراتها الفنية التميزة وتصميمها المميز.

 

بين الفاخرة والاقتصادية.. سعر كيا كرنفال موديل 2022 في السعودية | صور

تقدم العلامة التجارية كيا العديد من الطرازات القوية داخل السوق السعودي للسيارات، ,تتنوع بين الطرازات الفاخرة والطرازات الاقتصادية، كما تشمل إصدارات العلامة الكورية سيارات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات خاصة العائلية.

 

تصل لـ55 ألف جنيه.. قفزة في أسعار هيونداي بايون 2022

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022 المقدمة داخل السوق المحلي، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية، وقدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 45 الف جنيه وحتى 55 الف جنيه للفئة كاملة التجهيزات.

 

 

أوتوماتيك رينو الهاتشباك سيارات هافال شيري

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