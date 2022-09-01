قيمة مقابل سعر.. رينو ميجان المستعملة بـ 125 ألف جنيه | تفاصيل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة باقة متنوعة من السيارات الاعتمادية المعروفة بأدائها القوي، وتأتي هذه السيارات بأسعار مناسبة تحقق مبدأ القيمة مقابل السعر، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

رينو ميجان موديل 2007

وتعتبر شركة رينو الفرنسية واحدة من أشهر العلامات التجارية في السوق المصري، وتقدم مجموعة من الطرازات القوية المعروفة بجودتها العالية، أبرزها طراز رينو ميجان السيدان الشهير، والذي حقق مبيعات مرتفعة في جميع أنحاء العالم.

مواصفات سيارة رينو ميجان موديل 2007

تعتمد السيارة رينو ميجان موديل 2007 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 152 نيوتن/متر، مقرتن بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك حسب نوع الموديل.

رينو ميجان موديل 2007

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة رينو ميجان موديل 2007 نحو 192 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 12 ثانية تقريباً.

تأتي سيارة رينو ميجان موديل 2007 من الخارج بهيكل سيدان بتصميم انسيابي وعصري، وتتميز بفتحة سقف، ونوافذ كهربائية في الأمام والخلف، ووسادة هوائية للسائق، ووسادة هوائية للركاب، ووسادة هوائية جانبية، وقفل مركزي للأبواب، و مثبت سرعة.

رينو ميجان موديل 2007

أسعار سيارة رينو ميجان موديل 2007 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2007 من 125 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.