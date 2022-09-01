عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قيمة مقابل سعر.. رينو ميجان المستعملة بـ 125 ألف جنيه | تفاصيل

 رينو ميجان موديل
 رينو ميجان موديل 2007

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة باقة متنوعة من السيارات الاعتمادية المعروفة بأدائها القوي، وتأتي هذه السيارات بأسعار مناسبة تحقق مبدأ القيمة مقابل السعر، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

 رينو ميجان موديل 2007 

وتعتبر شركة رينو الفرنسية واحدة من أشهر العلامات التجارية في السوق المصري، وتقدم مجموعة من الطرازات القوية المعروفة بجودتها العالية، أبرزها طراز رينو ميجان السيدان الشهير، والذي حقق مبيعات مرتفعة في جميع أنحاء العالم.

 

مواصفات سيارة رينو ميجان موديل 2007

تعتمد السيارة رينو ميجان موديل 2007 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 152 نيوتن/متر، مقرتن بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك حسب نوع الموديل. 

 رينو ميجان موديل 2007 

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة رينو ميجان موديل 2007 نحو 192 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 12 ثانية تقريباً.

 

تأتي سيارة رينو ميجان موديل 2007 من الخارج بهيكل سيدان بتصميم انسيابي وعصري، وتتميز بفتحة سقف، ونوافذ كهربائية في الأمام والخلف، ووسادة هوائية للسائق، ووسادة هوائية للركاب، ووسادة هوائية جانبية، وقفل مركزي للأبواب، و مثبت سرعة.

 رينو ميجان موديل 2007 

أسعار سيارة رينو ميجان موديل 2007 في سوق المستعمل 

تبدأ أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2007 من 125 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

ميجان رينو رينو ميجان موديل 2007 سوق المستعمل أوتوماتيك السيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

ببلاش.. الزمالك يضم صفقتين من العيار الثقيل والثالثة في الطريق

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

عاجل| مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

موضوعات متعلقة

بين الفاخرة والاقتصادية.. سعر كيا كرنفال موديل 2022 في السعودية | صور

تبدأ من 295 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك شبابية موديل 2022| صور

سعر هافال جوليان موديل 2022 في السعودية | صور

سكودا تكشف الستار عن سيارة فيجن 7S الكهربائية | صور

بقوة 829 حصانا.. فيراري دايتونا SP3 تتألق على حلبة السباق | فيديو

نيسان روج موديل 2023.. مواصفاتها وأسعارها | صور

تويوتا تطرح كورولا كروس موديل 2023 الهجينة في الإمارات| تفاصيل

باقة 100 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة | صور

ترشيحاتنا

محطة الطاقة الحرارية متضررة.. مسؤول روسي: زابوريجيا النووية تحولت إلى حالة الطوارئ

لم تعطل حركة الملاحة..تفاصيل تعويم سفينة ناقلة للوقود بقناة السويس

مش بالسن .. ليلي علوي تتألق بفستان جريء| شاهد

طبق البيض لن يصل 120جنيها.. مطالب بتقنين استيراد مستلزمات الإنتاج لضبط السوق

الشعبة: انفراجة في أسعار الذهب في هذه الحالة .. فيديو

لتحسين جودة حياة المواطنين.. ماذا يعني حصر الصناديق الخاصة بالبلاد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. شاهد طليقة مصطفى فهمي تثير الجدل بصورة مع صديقها

بـ روب وعقد ألماظ .. ياسمين صبري بإطلالة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

بشرى لمرضى السكري.. علاج جديد يستحق التجربة يقضي عليه نهائيا

تصدرت التريند .. شاهد صور دنيا سمير غانم مع زوجها

فيديو

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

دا كلام ربنا.. نهاد أبو القمصان تطالب الزوج بسداد أجر الرضاعة لزوجته

نجما الأهلي والزمالك يتنازلان عن أجرهما لمؤمن زكريا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ