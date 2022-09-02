الهند: تسجيل 6168 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 6 آلاف و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 44 مليونا و442 ألفا و507 إصابات.



وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 21 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 527 ألفا و932 وفاة.



فيما انخفض عدد الحالات النشطة في الهند إلى 59 ألفا و210 حالات، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43 مليونا و855 ألفا و365 شخصا.

