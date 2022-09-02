الصحة تكشف الحصيلة المبدئية لحادث تصادم قطار بميكروباص في الشرقية

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، عن الحصيلة المبدئية لحادث تصادم قطار بميكروباص بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ “ صدي البلد ” إن الحصيلة المبدئية للحادث عن الآن 3 وفيات و10 مصابين، موضحاً أنه تم نقل المصابين علي الفور إلي مستشفي فاقوس.

وتابع المصدر، كما تم نقل جثث الضحايا تمهيداً لعمل الحصر النهائي للمصابين والوفيات وحجم الإصابات بكل حالة.

وأشار المصدر إلي أنه فور الإبلاغ عن الحادث انتقلت سيارات الإسعاف بسرعة إلي مكان الحادث وتعاملت مع الموقف بشكل سريع.

صورة متداولة للحادث

تفاصيل حادث قطار فاقوس

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية اكياد البحرية دائرة مركز فاقوس، وأسفر عن مصرع سيدة وابنتها وإصابة 9 آخرين وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى فاقوس .

تم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.