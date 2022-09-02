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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بكلمتين فقط| سميرة عبد العزبز تصفع محمد رمضان برد قاتل.. ماذا قالت ؟

الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

أزمة أثارت حالة من الجدل الواسع، وانقسام بين جمهور الفنانين سميرة عبد العزيز، ومحمد رمضان، بعد تبادل الأقاويل بينهما، إلا ان الفنانة القديرة استخدمت كلمتين فقط للتعبير عن أزمتها مع محمد رمضان.

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كان الرد الأخير الذي استخدمته الفنانة سميرة عبد العزيز، على أزمتها مع محمد رمضان، صفعة قاتله  للممثل المصري، وفقًا لما أعتبره البعض، إذ أنها انهت بها سلسلة تبادل الأحاديث بينهما… 

سميرة عبد العزيز تصفع محمد رمضان برد قاتل

بينما تواجدت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز في مهرجان التعليم والثقافة، المُقام حاليًا في المركز الثقافي الروسي، لتكريمها، رفصت تمامًا التعليق على أزمتها مع الممثل محمد رمضان مكتفية بجملة واحدة  « لو رديت هتتساوى الرؤوس».

رد فعل جمهور سميرة عبد العزيز على تعليقها 

اعتبر الكثير من متابعي وجمهور الفنانة سميرة عبد العزيز ردها على محمد رمضان بأنه رد قوي وقاتل للممثل المصري، خاصة بعد ما سخر من تصريحاتها السابقة ضده.

الفنانة سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

أزمة محمد رمضان والفنانة سميرة عبد العزيز 

بدأت الأزمة بين الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان محمد رمضان بعد ما رفضت الفنانة الظهور معه في أحد أعماله بتجسيد شخصية والدته، معلله رفضها بأنها لا تود أن تجسد شخصية أم بلطجي بعد ما جسدت دور أم العظماء.

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بعد عدة أشهر أوضحت الفنانة سميرة أحمد أنها لم تكن تقصد محمد رمضان بشخصه، وإنما كانت تتحدث عن العمل الفني والسيناريو فقط، وانها مستعدة لتقديم دور والدته في أي عمل فني مقبل، الامر الذي قابله رمضان بسخرية.

قابل الممثل محمد رمضان تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز بسخرية ، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشور يعلق فيه على تصريحاتها قائلاً: «ياااه أخيرًا يا أستاذة.. أنا قلبي هيقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع يتيم الأم».

أثار منشور محمد رمضان حالة من الجدل الواسع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث اعتبر البعض أنه سعيد بالفعل من موافقتها، بينما رأى البعض الأخر أنه يسخر من تصريحاتها، فيما امتنعت الفنانة سميرة عبد العزيز من التعليق على منشوره.

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