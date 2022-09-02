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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شتمت معجب حاول يتصور معاها.. الحقيقة الكاملة لفيديو أثار أزمة لهنا الزاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

أثار مقطع فيديو نشره أحد الشباب على فيس بوك، حالة من الاستياء والجدل، بسبب ظهور الفنانة الشابة هنا الزاهد تسب أحد المعجبين الذي طلب التقاط صورة معها، وهو ما فتح أبواب النقد والسخرية في آن واحد ضد الفنانة الشابة.

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استياء هنا الزاهد

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن استيائها من الفيديو المنتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع شاب من معجبيها يريد التصوير معها، وتظهر خلاله وهي ترفض وتعنف الشاب بشدة.

وأكدت هنا، أن الفيديو عبارة عن مشهد من مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي عرض العام الماضي.

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انتم حمير.. مش عايزة اتصور

أوضحت الزاهد، أن المشهد تمثيلى وليس حقيقيا، حيث تقول في المشهد: «انتم حمير.. قولتلكم مش عايزة أتصور»، مشيرة إلى أنها لا تتعامل بتعالِ مع معجبيها.

وكتبت هنا عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "عشان اخلص من موضوع الفيديو المنتشر، الممثل اللي معايا في المشهد مصوره بموبايله، ومنزله كأنه حقيقي، أنا مش فاهمة استفدت إيه أنك تطلع حد بطريقة مش حقيقية، وتفهم الناس كده".

وأضافت: "ده مشهد من مسلسل حلوة الدنيا سكر، وياريت نركز مش أى حد ينزل حاجة تتصدق".

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هنا الزاهد.. ضحية متربصي السوشيال 

يبدو أن الفنانة الشابة على موعد دائم مع الأزمات، ففي العام الماضي تعرضت هنا لأكثر من موقف سبب لها انتقادات حادة.

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صورة كابينة الطائرة

أثارت هنا موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة لها داخل كابينة إحدى الطائرات عبر حسابها على «إنستجرام»، الأمر الذي تسبب في هجوم كبير عليها من رواد «السوشيال ميديا».

وفوجئت هنا الزاهد بعد دقائق من نشرها للصورة، بسيل من الانتقادات، لتعود مرة أخرى وترد على متابعيها عبر «إستوري إنستجرام»، قائلة: «للناس اللي بتقول بتصور ازاي في الكابينة، الطيارة مفيهاش كابينة أصلا، وزي ما أنتو شايفين في واحد قاعد جنب الطيار بيصور من السياح في تنزانيا، وده طيران تنزاني، ومش ممنوع هنا تقعد جنب الطيار».

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استئصال الزائدة في شهر العسل

لم يمر زواج هنا الزاهد وأحمد فهمي مرور الكرام، ويبدو أن عين الحسود أصابتهما. 

لم تستطع هنا قضاء شهر العسل بصحبة زوجها أحمد فهمي كباقي العرسان، حيث أنها قضت فترة شهر العسل في المستشفى، بمجرد أن انتهت مراسم الزفاف الأسطورية، شعرت هنا بأوجاع في بطنها وارتفاع درجة الحرارة، واستلزم ذلك إجراء عملية سريعة لاستئصال الزائدة.

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مرض أحمد فهمي

لم تقتصر الأزمات على «هنا» فقط بل تطرقت إلى زوجها أحمد فهمي، الذي عاني مشاكل في المرئ، استلزمت إجراء عملية جراحية.

اكتشف الأطباء خلال الفحوصات  وجود خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة، وعلى إثرها خضع لعملية جراحية دقيقة بمنطقة المرئ، ويسافر كل فتره خارج مصر لإجراء الفحوصات الدورية اللازمة للاطمئنان على نفسه، وتلازمة باستمرار زوجته هنا الزاهد، التي تتواجد معه بشكل دائم منذ الإعلان عن مرضه.

هنا الزاهد فيديو أثار أزمة مرض احمد فهمى استئصال الزائدة فيديو هنا الزاهد

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