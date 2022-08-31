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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة.. 4 أسباب منعت تكريم وليد سليمان بالمباراة الختامية أمام سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

أسدل حاوي الأهلي وليد سليمان، الستار على مسيرته الكروية بعد إعلانه الاعتزال بنهاية الموسم، الذي اختتم اليوم، بمباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، حيث تمسك بالخروج من الباب الكبير عبر الاعتزال بقميص المارد الأحمر.

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أسباب رفض الحاوي التكريم

فوجئ جمهور القلعة الحمراء، برفض وليد سليمان التكريم في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي فاز بها الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

جاء رفض وليد سليمان، لعدة أسباب، أهمها فشل الفريق في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، أو حتى كأس مصر، إضافة للحضور الجماهيري الضعيف المتوقع في المباراة، وعدم حضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء للمباراة.

وكان الحاوي يتمنى نهاية مشواره مع الأهلي بالتتويج بمسابقة الدوري، وخرج وليد سليمان، من قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بسبب معاناة اللاعب من الإصابة في الرقبة.

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هاشتاج شكرا الحاوي الأكثر تداولا على تويتر

وتصدر هاشتاج «شكرًا الحاوي وليد سليمان»، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد قرار نجم الأهلي، باعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

ودشنت جماهير الأهلي، الهاشتاج، لتوجيه الشكر إلى وليد سليمان، على مسيرته الكروية الكبيرة والحافلة بالإنجازات.

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رسالة وداع مؤثرة لجماهير الأهلي

حرص وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، على توجيه رسالة لجماهير القلعة الحمراء، وزملائه بالفريق الأول لكرة القدم، بعد مظاهر الحب التي تلقاها من الجميع بعد أن انتهى مشواره في الملاعب بنهاية الموسم.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كم تأثرت حتي البكاء، وانا اتابع وارصد مظاهرة الحب الكبيره والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الاهلي العظيمة والوفية، الآن ايقنت من جديد ان للاخلاص والانتماء ثمن اعظم واكبر من كل اموال وكنوز الدنيا، وتأكد لي إنني احسنت الاختيار واحسنت الرهان عندما قلت يوما ما: "سهل تعمل فلوس.. والصعب أن تحقق إنجازات وتكتب تاريخا".

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لا أصدق أن الرحلة انتهت

وأضاف سليمان: "لا أصدق أن رحلة 11 عاما مرت، وانني وصلت علي خط نهاية مشواري الكروي، اتذكر حلم الطفولة، وارتدائي للفانلة الحمراء صغيرا، اتذكر بفخر كم حاربت من اجل نيل شرف اللعب للأهلي".

وتابع: "الحمد لله حققت كل ما كان يفوق إحلامي وما لم يخطر في خيالي، لامست مع الأهلي وبفضل الأهلي سموات كل الأمجاد والبطولات، ويكفيني فخرا أن منحني الأهلي شرف أعلان الاعتزال وانا اقف علي اكبر مسرح كروي، من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية".

واستكمل: "رحلتي مع الأهلي داخل البساط الأخضر انتهت، كنت فيها "خادم للكيان"، وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان، ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد، اشكركم».

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بطولات وليد سليمان مع الأهلي

حقق وليد سليمان 22 بطولة مع القلعة الحمراء، حيث لعب 293 مباراة، سجل خلالها 68 هدفا، وصنع 48 آخرين.
- الدوري المصري الممتاز: 6 مرات (2013-14، 2015-16، 2016-17، 2017-18، 2018-19، 2019-20)

- كأس مصر: 2 (2017، 2019-20)
- السوبر المصري: 5 مرات (2012-2014-2015-2017-2018)
- دوري أبطال إفريقيا: 4 مرات (2012، 2013، 2020، 2021)
- كأس الكونفدرالية الإفريقية: 1 (2014)
- السوبر الإفريقي: 4 مرات (2013، 2014، 2021)

- برونزية كأس العالم للأندية: 2 (2020 قطر، 2021 الامارات) إضافة إلى المشاركة 4 مرات.

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