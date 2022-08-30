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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شياكة ماركة فرعونية.. ما حقيقة الصور المسربة لقميص منتخب مصر الجديد ؟

منتخب مصر
منتخب مصر

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لقميص منتخب مصر الجديد، المتوقع أن يخوض به المباريات في الفترة المقبلة، مع بداية المعسكر المرتقب في سبتمبر المقبل، واظهرت الصور المتداولة قميصي المنتخب الأحمر والابيض.

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تسريب القميصين الأساسي والاحتياطي

وتم تسريب القميص الأساسي للمنتخب باللون الأحمر، وكذلك الاحتياطي باللون الأبيض.

وتظهر بالقميص الأحمر الأساسي خطوط طولية باللون الأسود، بينما يتميز القميص الأبيض الاحتياطي بوجود دائرة سوداء في الوسط.

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القميص الأحمر 

ظهر بخطوط طولية باللون الأسود، لتكريم الدولة الأكثر نجاحًا في تاريخ منافسات المنتخبات الوطنية الأفريقية.

وتتميز قمصان مصر الرئيسية بسبعة خطوط عمودية تمثل الألقاب السبعة التي فاز بها الفراعنة - من البطولة الافتتاحية في عام 1957 إلى ثلاثة ألقاب متتالية غير مسبوقة بين عامي 2006 و 2010.

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القميص الأبيض

ظهر القميص الأبيض بوجود دائرة في الوسط،  وتلتقي كرة القدم بالثقافة في طقم منتخب مصر خارج أرضه. 

ويمثل الرسم المركزي أهرامات الجيزة الثلاثة بأسلوب الزخارف المصرية القديمة، ويكمل شعار الاتحاد المحاذي مركزيًا المظهر.

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عدم الإعلان بشكل رسمي

لم يعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي عن القمصان الجديدة للفراعنة، حيث من المقرر أن يكشف عن الزي الجديد سبتمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر الشهر المقبل أول معسكر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد تعيينه مدربًا للفريق خلفًا لإيهاب جلال.

البحث عن وديات للفراعنة

دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع 3 اتحادات وطنية افريقية، للاتفاق على مباراتين وديتين يخوضهما منتخب مصر خلال التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

وقال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية، إن الاتحاد يتفاوض حاليا مع كل من النيجر وليبيريا والسودان.

ومن المقرر يلعب منتخب مصر أولى المباريات الرسمية في الفترة المقبلة مع مالاوي "مرتين" في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، في شهر مارس 2023.

ويقود المنتخب المصري جهاز الفني جديد مكون من: روي كارلوس فيتوريا مديراً فنياً ، بجانب أرنالدو تيكسيرا مدرب عام ، وسيرجيو بوتيلو مدرب مساعد ، فضلاً عن باولو موراو دياز محلل أداء و لياقة بدنية ، و لويس إستيفيس مدرب حراس مرمى.

شياكة ماركة فرعونية الصور المسربة لقميص منتخب مصر قميص منتخب مصر الأحمر والابيض الأساسي والاحتياطي اتحاد الكرة حازم امام كارلوس فيتوريا

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