موسيماني يصدم الأهلي.. هل يدخل بيتسو التاريخ بالتدريب في الدوري الإنجليزي؟

رشحت تقارير صحفية انجليزية، المدير الفني السابق لفريق الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لقيادة فريق بورنموث، الذي أعلن عن إقالة مدربه سكوت باركر، بسبب الخسارة بـ9 أهداف دون رد أمام ليفربول في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

أول مدرب أفريقي في البريميرليج

وكتب أحد حساب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بيتسو موسيماني إلى بورنموث.. هل سيصبح بيتسو أول جنوب أفريقي يدير فريقًا في الدوري الإنجليزي؟.

وأوضحت الصحيفة، أن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في جنوب إفريقيا، تداولوا خبر استعانة فريق بورنموث الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأحد أفضل مدربي إفريقيا، بيتسو موسيماني.

توجيه الشكر للمدرب بعد الهزيمة المذلة من الريدز

بينما أكدت قناة سكاي سبورتس، أن ماكسيم ديمين، الشريك في ملكية بورنموث، شكر المدير المنتهية ولايته سكوت باركر والفريق على جهودهم.

وقال ديمين: "أود أن أسجل امتناني لسكوت وفريقه على جهودهم خلال فترة وجودهم معنا، إن صعودنا إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي، خلال فترة ولايته سيُذكر دائمًا باعتباره أحد أكثر المواسم نجاحًا في تاريخنا.

يستطيع العمل بميزانية محدودة

فيما كشف موقع «iharare» الجنوب أفريقي عن الأسباب التي قد تؤدي إلى هذا القرار، مؤكدا أن بيتسو موسيماني حصل مؤخرًا على شهادة تدريب "كاف برو" التي تعادل ترخيص يويفات، هذا يعني أنه من المحتمل أن نرى بيتسو موسيماني يومًا ما في مركز تدريب فريق الدوري الإنجليزي، لأنه مؤهل للتدريب في أي مكان في العالم.

وأكد الموقع بأن موسيماني لا يهوى إبرام الصفقات، وتعادل مع عدد قليل من اللاعبين مع الشياطين الحمر، وتمكن من الفوز بلقبي دوري أبطال أفريقيا، مرتين متتاليين وحصل على ميداليات كأس السوبر في 2020 و2021، فمن الممكن أن يعمل معه بورنموث بميزانية محدودة.

وشدد الموقع على أنه بالنظر إلى الأداء العالمي، فقد فاز موسيماني مؤخراً بميدالية برونزية في كأس العالم للأندية التي فاز بها تشيلسي، حيث حصل على الميدالية البرونزية بعد فوزه على الهلال السعودي 4-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

ماذا قدم موسيماني مع الأهلي المصري؟

تولى بيتسو موسيماني تدريب الأهلي في أكتوبر 2020، خلفًا للسويسري رينيه فايلر، حتى مايو 2022 الذي شهد رحيله بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

المدرب الجنوب إفريقي قاد الأهلي في 97 مباراة، فاز في 65 مواجهة وتعادل في 22 وخسر 10 مباريات، وسجل الأهلي معه 199 هدفًا، واستقبل مرماه 81 هدفًا.

وتمكن بيتسو من تحقيق 5 بطولات مع النادي الأهلي، حيث حقق الدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا مرتين.

موسيماني حقق أيضًا بطولة كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية 2020 بعد الفوز على الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث.