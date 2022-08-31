أغنيتان بصوته.. ما لا تعرفه عن لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

مضى 16 عامًا على رحيل لاعب الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، محمد عبدالوهاب، الذي توفي في مثل هذا اليوم 31 أغسطس، عام 2006، أثناء مرانه بالقلعة الحمراء.

لم يكن اللاعب الراحل موهوبا داخل البساط الأخضر فقط، بل كان عذب الصوت، ما أهله لتسجيل أغنيتين بصوته.

أغنية بصوته في اعتزال سيد عبد الحفيظ

عبد الوهاب سجل قبل وفاته بساعات أغنية اعتزال زميله وبلدياته سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الحالي في القلعة الحمراء، عنوان "الأهلي بيعلم" حيث حظي عبدالوهاب بحب وعشق جماهير الأهلي بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، ليس لمهاراته الفنية، بل لأخلاقه وتواضعه وإخلاصه في العمل.

شارك عبدالوهاب في الأغنية عدد من لاعبي الأهلي من بينهم شادي محمد وأمير عبدالحميد، ووائل رياض شيتوس، وإسلام الشاطر.

وتقول كلماتها: "في ناس عن العيون بتغيب، وأجمل ذكريات بتسيب، وتيجي سيرتهم نتبسم، عشان في قلوبنا مش بتغيب، ونفضل نحكي نتكلم وعن إخلاصه نتكلم، ونقول إنه حبيب وعزيز، هو سيد عبدالحفيظ".

أغنية تتر إمام الدعاة أهداها لوالدته

في أحد البرامج التليفزيونية، التي حضرها عدد من لاعبي الأهلي، طلب مقدم البرنامج من محمد عبد الوهاب غناء أغنية من اختياره.

وقع اختيار هوبا على تتر مسلسل إمام الدعاة، معللا ذلك بحب والدته لهذه الأغنية، وشرع في غنائها وسط تفاعل الحضور.

آخر رسائل عبد الوهاب ونبوءة بوفاته

"لا تبكي نفس على شيء قد ذهب ونفسي التي تملك كل شيء ذاهبة".. كانت هذه الرسالة الأخيرة من محمد عبد الوهاب، الذي تركها لزملائه في غرف ملابس الفريق قبل وفاته بأيام قليلة.

محمد عبد الوهاب كتب هذه الكلمات على ورقة بيضاء ووضعها في غرف الملابس، حتى يقرأها زملاءه في الأهلي دائمًا.

سقوط أثناء التدريب

توفي محمد عبد الوهاب في سن الـ23 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة في أثناء تدريباته مع الفريق باستاد مختار التتش.

بعد تسجيله للأغنية ليلًا، اتجه المدافع الأيسر الراحل، إلى مران فريقه ليفاجأ الجميع بمرضه فجأة وسقوطه أرضًا، وبعد ذهابه إلى المستشفى أعلن الطبيب وفاته، وسط صدمة كبيرة من أصدقائه وأهله وجميع الوسط الرياضي عامة، وجمهور الأهلي خاصة.

رثاء إيهاب توفيق لصديقه عبد الوهاب

نظم مباراة وداع للاعب الراحل، وغنى بها الفنان إيهاب توفيق أغنية مؤثرة فى وداعه بعنوان "يا حبيبي يا صاحبي يا عبد الوهاب".

وغنى توفيق الأغنية في ملعب استاد القاهرة الذي تألق فيه النجم الراحل، وجاءت كلماتها "بنقابل ناس ونفارق ناس مبننسهاش، كل يوم وهي دنيا ورايحة مش فاضلة ودايمة مبنملكهاش، هتوحشنا فراقك كان صعب علينا، ودموعنا بتبكي على فراقك والله يصبرنا، يا حبيبي يا صاحبي يا عبد الوهاب".

الأهلي يطلق اسم عبد الوهاب على صالة الجمانيزيوم

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر - رئيس الأهلي في ذلك الوقت - إطلاق أسم الراحل محمد عبد الوهاب على صالة الجمانيزيوم الخاصة بفريق الكرة داخل ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد مجلس إدارة الأهلي، اجتماعا داخل النادي خرج من خلاله بأكثر من قرار، أهمها قرار بإطلاق أسم الراحل عبد الوهاب على الجمانيزيوم، بناءً علي تقدير المجلس للاعب الفريق السابق، خاصة أنه كان مثالا للوفاء والانتماء علي مدار مشواره مع الأهلي.