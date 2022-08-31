مدير فني أرجنتيني لـ الأهلي .. السيرة الذاتية والإنجازات تحسم القرار

لا يزال ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي، صاحب سيرة ذاتية قوية الشغل الشاغل داخل جدران القلعة الحمراء، حيث يستعد مسؤولو النادي الأهلي، لإصدار العديد من القرارات الفنية خلال الفترة المقبلة، وإعادة الهيكلة داخل فريق الكرة، وتم تقديم الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورحيله مع جهازه المعاونْ وتقلصت الترشيحات إلى ثنائي أرجنتيني “مارسيلو بيلسا، ريكاردو جاريكا”.

مارسيلو بيلسا أبرز المرشحين

كشفت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي السابق، دخل دائرة المرشحين لتولي قيادة الأهلي المصري، خاصة أنه تم ترشيحه من ضمن أفضل ثلاثة مدربين على مستوى العالم عام 2020.

بيليسا صاحب الـ67 عاما هو الاسم المعروض حاليًا على طاولة المفاوضات بالنادي الأهلي، وتمت مناقشته من جانب المسؤولين.

ووضع الأهلي شرطا، ألا يكون قد سبق له التدريب في المنطقة العربية، حتى لا يتم التأثير عليه من أي نادٍ، وبالتالي لن يكون على علم بالكرة المصرية.

السيرة الذاتية لـ بيليسا

ولد عام 1955، بأحد المدن بالأرجنتين، وحصل على بعض الدورات التدريبية، وقاد العديد من الفرق الأوروبية، على رأسهم مارسيليا الفرنسي، وليدز يونايتد الإنجليزي، وإسبانيول الإسباني، بجانب نادي ليل الفرنسي، حيث لم يسبق له تدريب أحد الفرق سواء في الوطن العربي أو القارة الإفريقية، ولا يمتلك من الخبرات الإفريقية شيئًا.

يجيد مارسيلو بيلسا، اللعب بالعديد من الخطط، ولكنه يميل إلى طريقة 4-1-4-1، وهي أحد الطرق الهجومية البحتة، التي يعول عليها في معظم مبارياته التي خاضها خلال الفترة الأخيرة، واستطاع أن يترك بصمات عديدة ولكن دون التتويج ببطولات.

بيلسا ملهم جوارديولا

وتم اختيار بيلسا كثالث أفضل مدرب في العالم عام 2020 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويعتبره بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، المدرب الأفضل في العالم وأستاذه الروحي، نظرًا للأفكار التدريبية العظيمة التي يطبقها مع الفرق التي يقوم بتدريبها، والتي كان آخرها مع ليدز.

ولطالما كرر جوارديولا عشرات المرات أن بيلسا أكثر مدرب يعجبه ويتعلم منه، رغم إصرار المدير الفني الأرجنتيني الملقب بـ"المجنون" أنه ليس معلما للفيلسوف الإسباني، في الوقت الذي يشتركان فيه بنفس طريقة اللعب بالاستحواذ على الكرة واللعب الهجومي وبناء الهجمة من الخلف، بالإضافة للاهتمام بأدق التفاصيل.

عبقري بلا بطولات

يُعرف بيلسا بلقب "عبقري بلا بطولات"، فبرغم جودته التدريبية وأفكاره المختلفة، لكنه لم يصعد على منصات التتويج.

وقاد بيلسا ليدز يونايتد للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاض مع الفريق 170 مباراة حقق خلالها 81 فوزًا و30 تعادلًا مقابل تلقي 59 خسارة.

وعلى مدار 26 مباراة خاضها مع ليدز في الموسم الماضي 2020-21 بالدوري الإنجليزي، تلقت شباك الفريق 60 هدفًا، وحصل الفريق على نقطة واحدة فقط من آخر ست مباريات، قبل أن تتم إقالته ويصبح بلا ناد في الوقت الحالي.

اجتماع زووم مع ريكاردو جاريكا

ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو السابق، 64 سنة، هو ثاني الأسماء المطروحة على طاولة الأهلي.

وعقدت إدارة الأهلي، اجتماعًا مع ريكاردو جاريكا، عبر زووم، اليوم الأربعاء، من أجل حسم الاتفاق على قيادة الفريق الأحمر.

جاريكا صانع البطولات

تولى جاريكا تدريب منتخب بيرو لمدة 7 سنوات، ونجح في الوصول لنهائي كوبا أمريكا ضد البرازيل 2019، ولكنه خسر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ودرّب جاريكا؛ فريق بالميراس البرازيلي، لكن لم تكن فترته طويلة، حيث تولى القيادة الفنية لمدة 3 أشهر فقط، بسبب الخسارة في 9 مباريات من أصل 12 لقاء.

وحقق جاريكا لقب الدوري الأرجنتيني 3 مرات من قبل مع فريق فيليز سارسفيلد، وتُوج أيضًا بلقب السوبر الأرجنتيني.

رفض التجديد بعد تخفيض راتبه

وأعلن اتحاد بيرو، في يوليو الماضي، عن رفض المدرب الأرجنتيني تجديد عقده، وذلك بعد قضائه 7 أعوام، تمكن خلالها من قيادة الفريق للمشاركة في مونديال 2018 في روسيا، بعد غيابه عن كأس العالم لمدة 36عامًا.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن المفاوضات بين الاتحاد وجاريكا تعثرت، بسبب اعتراض الأخير على عرض تجديد عقده الذي تضمن خفضًا كبيرًا لراتبه.