التريند قلب بسخرية وتهكم.. رسائل الرجال القاسية إلى نهاد أبو القمصان

تصدرت نهاد ابو القمصان المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، التريند على السوشيال ميديا، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقالت فيه إن القرآن لم يجبر السيدات على إرضاع أولادهن.

الأم مش ملزمة برضاعة أطفالها

قالت نهاد أبو القمصان: "في شاب سألنى: إنتى يا أستاذة قلتى الأم مش ملزمة برضاعة أولادها ولو رضعت تاخد أجر؟، قلت يا ابنى ده مش كلامى ده كلام ربنا عز وجل في القرآن في سورة البقرة وفي سورة الطلاق".

وأضافت في بث مباشر، عبر حسابها على فيس بوك: "قال اللَّه تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6].

وأكدت: "عامَّةٌ في حقِّ الزَّوجة والمُطلَّقة، وهو مَذْهَبُ الشَّافعيَّة والحنابلة، وهو الراجح لعموم الآية السابقة، ولما قلنا الآيات دى ناس كثيرة استغربوا، طيب ما تقرأوا القرآن، والا انتو متعرفوش من القرءان غير: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)؟"

[النساء: 3].

واختتمت: "محدش قال الأم ما ترضعش ولادها، وأنا شخصيا رضعت ولادى الثلاثة الحمد لله، بس اللى يقول لمراته مثنى وثلاث عليه يوفي التزامات الأولى ويدفع اللى عليه اولا، صح والا ايه؟".

أبو القمصان فريسة السوشيال ميديا

سقطت المحامية بسبب تصريحها فريسة لغضب رواد السوشيال ميديا، حيث تم تداول الفيديو، وقوبل بالسخرية وردود الفعل الغاضبة.

شوبير: ايه مناسبة الحملة.. فزلكة

الإعلامي الكابتن أحمد شوبير غرد على تويتر قائلا: هي ايه الحكاية يا جماعة، طول عمرنا والأم هي كل حاجة في البيت، بتطبخ وهي فرحانة، وترضع ولادها وهي مبسوطة، ومحدش غصب عليها في حاجة، ايه مناسبة الحملة الموجودة دلوقتي، الأم لا ترضع ولا تطبخ ولا ولا !؟ الأم عمود الخيمة بعيدا عن الفزلكة بتاعتكم.

قولي يا بنت البخاري

وسخر أحد رواد السوشيال ميديا من تصريحات أبو القمصان، وكتب على فيس بوك: يا فندم مفهوم من غير تجريح أن ارضاع الأطفال مش مسئولية الزوجة ولا إجبار عليها، ودي مسئولية الزوج زي ما ربنا قال، قولي وفهمي الناس صحيح الدين يا بنت البخاري.

ثلاثى متسلط لهدم الأسرة

وكتب أحد المتابعين على فيس بوك: نهاد أبو القمصان ورضوى الشربيني وهبة قطب، ثلاثي يبدو وكأنه متسلط لهدم الأسرة المصرية من خلال تصريحات من قبيل أن الزوجة غير مكلفة بخدمة زوجها، وغير مكلفة بإرضاع ابنائها، أو خدمة والدة زوجها حتى لو مريضة، وغيرها من التصريحات اللي بتعمل بلبلة في المجتمع، وبتتسبب في زيادة نسب الطلاق وتشريد الأطفال.

وأضاف: الأزمة الأكبر أن لا نهاد أبو القمصان فقيهة في الدين، ولا رضوى الشربيني ولا هبة قطب عندهم القدرة الكافية على تحليل طبيعة عمل الأسرة وطبيعة دور الأم، وعلى ما يبدو أن الثلاثة مطلقات، وبالتالي يظهر عندهم نزعة الانتقام من الزوج اللي بيضيف عندهم حب الظهور والحديث عن "الاسترونج إندبندنت وومان"، وهو المصطلح اللي كتير من البنات والستات اكتشفوا أن العمل به مرهق أشد الأرهاق عليهن.

وتابع: "وعلى إثر تحليلاتهن غير العميقة وغير الموزونة، زادت نسب الطلاق بسبب الصدام الكبير بين الأزواج على خلفية التصريحات دي، مع العلم أن الدولة بتحارب عشان تقلل نسب الطلاق وقضايا الأسرة في المحاكم، وياريت الزملاء الإعلاميين والصحفيين يبطلوا ينشروا التصريحات دي".

واستكمل: "وفي النهاية أحب أقول أن مفيش سند شرعي أن نهاد أبو القمصان وهبة قطب ورضوى الشربيني يطلعوا يتكلموا عن الشرع، يالا هي جت عليا؟".

عايزة 180 جنيه رضاعة

وكتبت إحدى السيدات ساخرة: كده أنا رضعت الواد 6 مرات النهارده، كل رضعة ب30 جنيه، كدن يبقى عليك 180 جنيه، وده عشان خاطرك والله، انزل أسأل وشوف الأسعار دلوقتي، هاتلاقيني كرماك انت وابنك اللي معرفش انا خلفته ليه.

كريمة: شرعا على الأم إرضاع طفلها

وتعليقا على حديث نهاد أبو القمصان، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن ما يتداوله الأشخاص على حساباتهم الشخصية ما هي إلا أشياء تعمل على تضيع الوقت وإشغال الناس قائلا: "هو كل يوم لازم يطلعوا ترند عشان تشغلوا الناس بفرقعة أخرى".

وأضاف كريمة في تصريحات صحفية، أن شرعا على الأم إرضاع طفلها في قوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، كما قال عز وجل في سورة الطلاق: «وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى».