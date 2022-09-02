عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

التريند قلب بسخرية وتهكم.. رسائل الرجال القاسية إلى نهاد أبو القمصان

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

تصدرت نهاد ابو القمصان المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، التريند على السوشيال ميديا، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقالت فيه إن القرآن لم يجبر السيدات على إرضاع أولادهن.

txt

جوزي إبن أمه.. هند للقاضي: زوجي سادي وعايز يتجوز في شقتي اللي جابهالي أبويا

txt

نفسيتها حامضة.. وصلة ردح وألفاظ خارجة بين ميريام فارس ومواطنها فارس كرم

الأم مش ملزمة برضاعة أطفالها

قالت نهاد أبو القمصان: "في شاب سألنى: إنتى يا أستاذة قلتى الأم مش ملزمة برضاعة أولادها ولو رضعت تاخد أجر؟، قلت يا ابنى ده مش كلامى ده كلام ربنا عز وجل في القرآن في سورة البقرة وفي سورة الطلاق".

وأضافت في بث مباشر، عبر حسابها على فيس بوك: "قال اللَّه تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6].

وأكدت: "عامَّةٌ في حقِّ الزَّوجة والمُطلَّقة، وهو مَذْهَبُ الشَّافعيَّة والحنابلة، وهو الراجح لعموم الآية السابقة، ولما قلنا الآيات دى ناس كثيرة استغربوا، طيب ما تقرأوا القرآن، والا انتو متعرفوش من القرءان غير: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)؟"
[النساء: 3].

واختتمت: "محدش قال الأم ما ترضعش ولادها، وأنا شخصيا رضعت ولادى الثلاثة الحمد لله، بس اللى يقول لمراته مثنى وثلاث عليه يوفي التزامات الأولى ويدفع اللى عليه اولا، صح والا ايه؟".

txt

موسيماني يصدم الأهلي.. هل يدخل بيتسو التاريخ بالتدريب في الدوري الإنجليزي؟

txt

مدير فني أرجنتيني لـ الأهلي .. السيرة الذاتية والإنجازات تحسم القرار

أبو القمصان فريسة السوشيال ميديا

سقطت المحامية بسبب تصريحها فريسة لغضب رواد السوشيال ميديا، حيث تم تداول الفيديو، وقوبل بالسخرية وردود الفعل الغاضبة.

txt

كان صوته حلو.. فيديو كليب وأغنية بصوت لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

txt

مفاجأة.. 4 أسباب منعت تكريم وليد سليمان بالمباراة الختامية أمام سيراميكا كليوباترا

شوبير: ايه مناسبة الحملة.. فزلكة

الإعلامي الكابتن أحمد شوبير غرد على تويتر قائلا: هي ايه الحكاية يا جماعة، طول عمرنا والأم هي كل حاجة في البيت، بتطبخ وهي فرحانة، وترضع ولادها وهي مبسوطة، ومحدش غصب عليها في حاجة، ايه مناسبة الحملة الموجودة دلوقتي، الأم لا ترضع ولا تطبخ ولا ولا !؟ الأم عمود الخيمة بعيدا عن الفزلكة بتاعتكم.

قولي يا بنت البخاري

وسخر أحد رواد السوشيال ميديا من تصريحات أبو القمصان، وكتب على فيس بوك: يا فندم مفهوم من غير تجريح أن ارضاع الأطفال مش مسئولية الزوجة ولا إجبار عليها، ودي مسئولية الزوج زي ما ربنا قال، قولي وفهمي الناس صحيح الدين يا بنت البخاري.

ثلاثى متسلط لهدم الأسرة

وكتب أحد المتابعين على فيس بوك: نهاد أبو القمصان ورضوى الشربيني وهبة قطب، ثلاثي يبدو وكأنه متسلط لهدم الأسرة المصرية من خلال تصريحات من قبيل أن الزوجة غير مكلفة بخدمة زوجها، وغير مكلفة بإرضاع ابنائها، أو خدمة والدة زوجها حتى لو مريضة، وغيرها من التصريحات اللي بتعمل بلبلة في المجتمع، وبتتسبب في زيادة نسب الطلاق وتشريد الأطفال.

وأضاف: الأزمة الأكبر أن لا نهاد أبو القمصان فقيهة في الدين، ولا رضوى الشربيني ولا هبة قطب عندهم القدرة الكافية على تحليل طبيعة عمل الأسرة وطبيعة دور الأم، وعلى ما يبدو أن الثلاثة مطلقات، وبالتالي يظهر عندهم نزعة الانتقام من الزوج اللي بيضيف عندهم حب الظهور والحديث عن "الاسترونج إندبندنت وومان"، وهو المصطلح اللي كتير من البنات والستات اكتشفوا أن العمل به مرهق أشد الأرهاق عليهن.

وتابع: "وعلى إثر تحليلاتهن غير العميقة وغير الموزونة، زادت نسب الطلاق بسبب الصدام الكبير بين الأزواج على خلفية التصريحات دي، مع العلم أن الدولة بتحارب عشان تقلل نسب الطلاق وقضايا الأسرة في المحاكم، وياريت الزملاء الإعلاميين والصحفيين يبطلوا ينشروا التصريحات دي".
واستكمل: "وفي النهاية أحب أقول أن مفيش سند شرعي أن نهاد أبو القمصان وهبة قطب ورضوى الشربيني يطلعوا يتكلموا عن الشرع، يالا هي جت عليا؟".

عايزة 180 جنيه رضاعة

وكتبت إحدى السيدات ساخرة: كده أنا رضعت الواد 6 مرات النهارده، كل رضعة ب30 جنيه، كدن يبقى عليك 180 جنيه، وده عشان خاطرك والله، انزل أسأل وشوف الأسعار دلوقتي، هاتلاقيني كرماك انت وابنك اللي معرفش انا خلفته ليه.

txt

شياكة ماركة فرعونية.. ما حقيقة الصور المسربة لقميص منتخب مصر الجديد ؟

txt

تشرب إيه| مخاوف من اختفاء الشاي في الأسواق.. وكم يكفي المخزون لمزاج المصريين؟

كريمة: شرعا على الأم إرضاع طفلها

وتعليقا على حديث نهاد أبو القمصان، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن ما يتداوله الأشخاص على حساباتهم الشخصية ما هي إلا أشياء تعمل على تضيع الوقت وإشغال الناس قائلا: "هو كل يوم لازم يطلعوا ترند عشان تشغلوا الناس بفرقعة أخرى".

وأضاف كريمة في تصريحات صحفية، أن شرعا على الأم إرضاع طفلها في قوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، كما قال عز وجل في سورة الطلاق: «وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى».

سخرية وتهكم تصريحات الإرضاع رسائل الرجال القاسية نهاد أبو القمصان السوشيال ميديا شوبير الدكتور أحمد كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ببلاش.. الزمالك يضم صفقتين من العيار الثقيل والثالثة في الطريق

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

حسام غالي يطير إلى ألمانيا ثم هولندا وإسبانيا من أجل الأهلي.. تفاصيل

صدمة فيريرا للزملكاوية.. سنخرج من دوري أبطال إفريقيا لهذا السبب

ترشيحاتنا

في الدقائق الأخيرة .. أوباميانج ينضم ل تشيلسي من برشلونه مقابل 12 مليون يورو

دعاء للميت يوم الجمعة .. يغفر الله له وينور قبره ويرزقه الفردوس الأعلى

الكويت تعلن ترحيل 15 ألف وافد مخالف

فرج عامر يتنبأ برحيل زيزو: في الطريق للريان القطري

رئيس رابطة الأندية يكشف عن موعد بدء وانتهاء الموسم الجديد للدوري المصري..فيديو

شبانة : رئيس البنك الأهلي يطرد "أبوجبل" من مكتبه قبل توقيع العقود .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التريند قلب بسخرية وتهكم.. رسائل الرجال القاسية إلى نهاد أبو القمصان

ترشيحات مبكرة للأوسكار تلاحق كيت بلانشيت بعد عرض فيلمها Tár في مهرجان فينيسيا

عزيز مرقة يجتمع بجمهور مسرح الزمالك للمرة الثالثة في حفل كامل العدد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 .. اعرف هتسافر فين في الويك اند

فيديو

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ