نفسيتها حامضة.. وصلة ردح وألفاظ خارجة بين ميريام فارس ومواطنها فارس كرم

كعادتها دائما تثير اللبنانية ميريام فارس الجدل كلما ظهرت، وقد أثارت مشكلة بينها وبين المطرب اللبناني فارس كرم جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تبادل الطرفين الألفاظ النابية غير اللائقة، بسبب ظهور صورة «ميريام» بملصق حفلها الأخير بالسعودية أكبر من «كرم».

خناقة بين ميريام فارس وفارس كرم

تعود أسباب المشكلة إلى إعتراض فارس كرم على بوستر الحفل، الذي كان مقررا إقامته بالمملكة العربية السعودية في شهر يونيو الماضي، مع ميريام فارس، قبل أن يتم إلغاؤه، حيث اعترض كرم بسبب صغر حجم صورته وتبدل ملامح وجهه، زاعما إخضاع صورته إلى التعديلات باستعمال الفوتشوب، بالمقارنة بصورة ميريام فارس.

وفى أول ظهور للفنان فارس كرم بأحد البرامج التليفزيونية، بعد قرار تأجيل الحفل، رد على أزمة بوستر الحفل بعد قرار التأجيل من المنظمين، قائلا: «مش راح رد على نفسيات حامضة، وأي نفسيتها حامضة القد ونص وزيادة».

إشادة بالفنان اللبناني تسبق العاصفة

قبل تعليقه الأخير، كانت الفنانة ميريام فارس، قد أشادت بمواطنها فارس كرم قائلة: «فارس خيرة الشباب، وأنا بحبه كتير، يمكن زعل من حجم الصورة بس بالنهاية لا أنا ولا فارس من قرر، فيه شركة هي اللي عملت الحفلة، وفيه إدارة الترفيه هني بقرروا كيف بتكون حجم الصورة مش نحنا»، ليرد عليها واصفة إياها بـ«نفسيات حامضة».

وردت ميريام فارس على حديث الفنان فارس كرم عبر إحدى البرامج التليفزيونية، قائلة: «سمعت اللى حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى، عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكى اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب، لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة».

وأضافت: «بالأمس سألت منظمى الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم عليَّ، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكرى يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى».

وصلة ردح من الثنائي

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، بانطلاق وصلة من الردح اللبناني، عبر موقع تويتر.

بعد مشاهدتهما لتصريحات بعضهما عبر البرامج التلفزيونية، غرد المطرب فارس كرم، قائلا: «بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغنى بالأوتار، وتركضى تتصورى معى آخر الليل، والباقى بتعرفيه كتير منيح صرتي تريدى تدبريلي حفلات؟ فعلا اللى استحوا ماتوا.. زمن الرقاصات، (...) آخر زمن».

وردت الفنانة ميريام فارس على تغريدة الفنان فارس كرم، قائلة: «شكلك ما تحمّلت الحقيقة، بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع رأس معها».

انتقادات واسعة ل ميريام فارس

تعرضت ميريام فارس لحملة انتقادات مزدوجة، بسبب تصريحاتها ضد فارس كرم، وأخرى بسبب ملابسها المثيرة، حيث ظهرت على خشبة المسرح في أخر حفلاتها بالمملكة السعودية، بإطلالة جريئة إلى حد كبير.

وارتدت ميريام Jumpsuit بألوان صاخبة، الأزرق والبرتقالي، وكانت البطانة تشبه لون الجسم.