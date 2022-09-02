ميدو يهاجم معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي.. من هو ؟

لا يتوقف أحمد حسام ميدو، عن إثارة الجدل حوله، سواء عندما كان لاعبا في صفوف الزمالك ومنتخب مصر، أو عقب عمله في الإعلام الرياضي، حيث مارس ميدو هوايته بالهجوم على أحد المعلقين، متهما اياه بأنه "أهلاوي عامل فيها زملكاوي حتى النخاع".

ميدو يهاجم معلق زملكاوي ينتمي للأهلي

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن قصة المعلقين في الوقت الحالي أصبحت تجارة كبيرة في الدوري المصري.

وأضاف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: «أقسم بالله هناك معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي»، مشددا على أنه يجب الالتزام بالحيادية بين المعلقين، خصوصًا أن هناك قطاعًا كبيرًا من الجماهير يتابعهم في المباريات المختلفة.

من هو المعلق المقصود ؟

وفتح حديث ميدو باب تكهنات جمهور السوشيال ميديا للتعرف على هذا المعلق الذي كان يقصده ميدو.

وأكد عدد من المتابعين أن بلال علام هو المقصود، بينما قال آخرين إن ميدو يشير إلى أيمن الكاشف، بينما ذهب البعض إلى محمد الكواليني، في حين شدد آخرون على أنه يقصد جنرال التعليق مدحت شلبي.

أيمن الكاشف: لعبت للأهلي عامين

«النادي الأهلي ذا ماستر أوف ساسبنس» من جمل «الكاشف» الشهيرة، التي بات يستخدمها مع أهداف المارد الأحمر بعد الدقيقة 90، وهو ما صنفه لدى المشجعين، أنه معلق أهلاوي.

وكشف أيمن الكاشف، خلال لقاء تليفزيوني، عن اللعب لفترة عامين بمرحلة فرق الناشئين بالنادي الأهلي تزامنا مع جيل لاعب القلعة الحمراء السابق وليد صلاح الدين.

وأضاف الكاشف، أنه انضم إلى اختبارات النادي الأهلي في مرحلة عمرية صغيرة، ولم يكن في حسبانه النجاح والانضمام بصفة رسمية إلى الفريق، مشيرا الى انه خلال الاختبارات استطاع نيل إعجاب المتابعين من النادي بالرغم من لمساته القليلة خلال اللقاء الخماسي.

وواصل: تمثيل النادي الأهلي كان أمر عظيم وتجربة مفيدة على المستوى الشخصي، مشيرا الى انه حاليا وبحكم مهنته في التعليق الرياضي على مباريات كرة القدم، لا ينتمي إلى الأهلي أو الزمالك في التشجيع.

بلال علام: صاحب لقب الأباتشي

أول معلق مصري للدوري السعودي، ودخل فى معركة عنيفة مع اللاعب أحمد حسام ميدو، من قبل، بسبب وصفه لأبو تريكة بالنجم الأوحد.

وقال المعلق بلال علام: كنت مشجع أهلاوي لحد 2005، بعد كده اصحبت محايد، مشيرا إلى انه بعد مباراة ١/٦ الشهيرة، اشترى ٣٠ نسخة من إحدى الصحف، وكان بيوزعها على الناس في الشارع.

وأضاف: الزمالك أكثر الأندية المصرية شعبية في الخليج، وأنا من اطلق على شيكابالا لقب الأباتشي، وهو أكثر لاعب عشقت التعليق عليه.

كانت بعض جماهير الأهلي، قد شنت هجوم على بلال علام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثه عن أن أداء الزمالك على الأهلي أعطى الفريق دفعة قوية في مباراة البنك الأهلي، بعد مباراة التعادل بهدفين لكليهما.

ورد علام وقتها وكتب على فيس بوك: ”لمن يستهون التحريف ويعشقون التدليس، لم أقل جملة الزمالك المنتشي بالفوز في الديربي، بل قلت المنتشي بالأداء الجيد الرائع، وأتحدى من كتبها ونقلها أن يحضرها فيديو، نعلق ٩٠ دقيقة قد يزل لسان أي أحد فينا وهذا وارد”.

محمد الكواليني عاشق الأهلي

كان يتولى مهمة التعليق على مباريات النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا مع زميله علي محمد علي، على قنوات بي ان سبورت، التي عمل بها لمدة ٨ سنوات قبل أن يرحل إلى اون سبورت.

وبسبب تصنيف الجمهور له كأهلاوي، تعرض لهجوم شرس من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب مباراة الأهلي مع سيد البلد الاتحاد السكندري، حيث ابدى رئيس الزمالك تعجبه، قائلا: "أنا مستغرب من معلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري محمد الكواليني، وبقول له هو انت بتقيم الأندية، وعمال يقول الأهلي أكبر نادي في التاريخ والعالم وأنت مالك، الأهلي كان بيلاعب سيد البلد ولو مش عارف قيمة سيد البلد روح يا ابني".

مدحت شلبي "معلول حط الزغلول"

أحد أهم وأشهر المعلقين الرياضيين في مصر والعالم العربي، وصاحب أشهر افيهات.

ويُحسب الجنرال على الأهلي، خاصة انه دائما ما يطلق الافيهات التي تلاقي إعجاب جمهور الاحمر، التي تأتي تعليقاتهم دائما أن "وشه حلو"، وهو ما رفضه شلبي مؤكدا أنه يصف ما يراه في المستطيل الاخضر، ولا دخل للوش الحلو من عدمه في المباريات.

وقال شلبي، في أحد برامجه، إنه عمل كمعلق رياضي، منذ كأس العالم 1998 مرورا بـ 2002 وبطولات أوروبا، مضيفا: “كنت بقول الجمل من الأغاني كنوع من أنواع التجويد، ولقيت الموضوع لقي قبولا في لبنان”.

من أشهر جمل شلبي خلال مباراة القطبين "معلول حط الزغلول" وقد أثارت غضب جمهور الزمالك، وبررها شلبي بقوله: “معلول حط الزغلول تعني أن الزغلول هو فرخ الحمام وهو خفيف الروح”.

وأشار المعلق الرياضي إلى حياده، حيث علق على هدف مصطفى فتحي بقوله: “لا شناوي ولا 10 زي الشناوي يقدروا يشيلوا الكورة دي”.