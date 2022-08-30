عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيلم وبرنامج جديد.. هل اعتزل أحمد حسام ميدو التدريب؟

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

ابتعد أحمد حسام ميدو عن مجال التدريب في الفترة الماضية، حيث اتجه العالمي إلى تقديم البرامج الرياضية، كما اقتحم مجال التمثيل مؤخرا.

ومن المقرر “بنسبة كبيرة”، أن يعود العالمي إلى شبكة بي إن سبورتس من خلال تقديم برنامج جديد، كما يجهز لبطولة مسلسل للمرة الأولى.

احذروا من الوقيعة.. ميدو يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

أول تعليق من ميدو على أنباء عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

العودة إلى إلي بين سبورتس:

قال ميدو في تصريحات عبر برنامج الماتش “مؤخرا”:" أنا احترام شبكة بي إن سبورتس، كلهم أشقاء وإخوة يعملون باحرافية، والشعب القطري كله محترم، لا يعرفون الكذب والخيانة والسرقة".

أضاف :" لأول مرة هقول الكلام ده، فيه مفاوضات بين إدارة بي إن سبورتس وقناة المحور، حول تقديم برنامج لي في الشبكة القطرية، لكنني لن أذهب إلى بي إن سبورتس إلا قبل موافقة إدارة المحور".

فيلم جديد:

وواصل ميدو حديثه: "داخل بطولة فيلم جديد وسنبدأ العمل خلال الفترة المقبلة والسيناريو رائع وسألعب دور مدرس لطلاب في الثانوية العامة".

وخاض ميدو تجارب  في مسلسل سوتس بالعربي الذي عرض في شهر رمضان الماضي رفقة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك . 

رئاسة الزمالك:

وعن موقفه من الترشح لانتخابات نادي الزمالك في السنوات المقبلة، أجاب :" قد أتولى منصب رئيس شركة الكرة بنادي الزمالك وليس رئاسة النادي، ولا بد أن يكون أمير مرتضى منصور هو المدير الرياضي لهذه الشركة".

 

هل اعتزل أحمد حسام ميدو التدريب؟

على مدار الأشهر الماضية، أكد أحمد حسام ميدو عن تلقيه العديد من العروض للعودة إلى التدريب، لكنه كان يرفض بشكل مستمر.

ميدو

 

وابتعد ميدو عن التديب تماما خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تركيزه على عمله كمقدم برامج، ودخوله في مجال التمثيل أيضا، لكن العالمي لا يزال يترك الباب مفتوحا أمام مجال التدريب ولم يغلقه.

وقال ميدو إن التدريب لا يزال ضمن حساباته، ويفكر في العودة في الموسم الجديد، بعد تلقيه عرضا من الدوري المصري.

سواريش لن يرحل بسهولة.. ميدو: الأهلي على أعتاب قرار تاريخي

بعد ترشيحه لتدريب الأهلي.. ميدو يكشف نقاط ضعف المدرب الجديد

لفت ميدو:" التدريب مهنة شاقة، ولما أدرب بكون شخصية تانية، لأن المدرب هو الحلقة الأضعف، وفي حال عودتي للتدريب لن أعمل كمقدم للبرامج".

يذكر أن آخر تجربة تدريبية لـ  أحمد حسام ميدو، كانت موسم 2019 - 2020، مع نادي مصر المقاصة، ورحل العالمي في يناير 2020، بعد تدهور نتائج الفريق واقترابه من الهبوط.

يذكر أن أحمد حسام ميدو درب أندية الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والوحدة السعودي ومصر المقاصة.

ويمتلك أحمد حسام ميدو ميدو بطولة وحيدة في مشواره التدريب وهي كأس مصر مع نادي الزمالك.

 

 

ميدو مسيرة ميدو بي إن سبورتس Fitness Sports

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

حفلة جنس جماعي.. شاهد| أم تنهي حياة طفلتها بمعاونة عشاقها (القصة الكاملة)

عاجل .. بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

مستحيل.. رد صادم من لوشيسكو حول موقفه من تدريب الأهلي |خاص

أعلي سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 30-8-2022

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

ترشيحاتنا

انتحلوا صفة رجال شرطة .. نظر طعن تشكيل عصابي أكتوبر المقبل

السكة الحديد : تشغيل خدمة جديدة لركاب محافظتى الإسكندرية والبحيرة

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1088 جنيهًا

رفع حظر التجوال في العراق.. الكاظمي يتوجه بالشكر إلى الصدر لتهدئة الأوضاع

صفقات الأهلي المنحوسة.. 3 لاعبين مهددون بفشل الانتقال رغم التوقيع| من هم؟

موضة صادمة| حلق على شكل رباط الحذاء لن تتوقع سعره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة صادمة| حلق على شكل رباط الحذاء لن تتوقع سعره

خلي بالك .. عادة يومية عند شرب القهوة تصيبك بسرطان المرىء

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

ملكة جمال المراهقين.. ابنة انتصار تثير الجدل بفستان من البلاستيك الشفاف

فيديو

أزمة كهربا.. غرامة الزمالك تهدد مستقبل اللاعب كرويا| فيديو جراف

تظاهرات وقتلي وحظر تجوال.. ماذا يجري في بغداد| فيديو جراف

ملكة جمال المراهقات.. انتصار في تحدٍ مع ابنتها بـ صدى البلد| شاهد

قمم الأهرامات كانت مغطاة بالذهب.. خبير أثري يكشف أسرار العمارة المصرية القديمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

اﻟﻤﺰﻳﺪ