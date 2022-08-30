فيلم وبرنامج جديد.. هل اعتزل أحمد حسام ميدو التدريب؟

ابتعد أحمد حسام ميدو عن مجال التدريب في الفترة الماضية، حيث اتجه العالمي إلى تقديم البرامج الرياضية، كما اقتحم مجال التمثيل مؤخرا.

ومن المقرر “بنسبة كبيرة”، أن يعود العالمي إلى شبكة بي إن سبورتس من خلال تقديم برنامج جديد، كما يجهز لبطولة مسلسل للمرة الأولى.

العودة إلى إلي بين سبورتس:

قال ميدو في تصريحات عبر برنامج الماتش “مؤخرا”:" أنا احترام شبكة بي إن سبورتس، كلهم أشقاء وإخوة يعملون باحرافية، والشعب القطري كله محترم، لا يعرفون الكذب والخيانة والسرقة".

أضاف :" لأول مرة هقول الكلام ده، فيه مفاوضات بين إدارة بي إن سبورتس وقناة المحور، حول تقديم برنامج لي في الشبكة القطرية، لكنني لن أذهب إلى بي إن سبورتس إلا قبل موافقة إدارة المحور".

فيلم جديد:

وواصل ميدو حديثه: "داخل بطولة فيلم جديد وسنبدأ العمل خلال الفترة المقبلة والسيناريو رائع وسألعب دور مدرس لطلاب في الثانوية العامة".

وخاض ميدو تجارب في مسلسل سوتس بالعربي الذي عرض في شهر رمضان الماضي رفقة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك .

رئاسة الزمالك:

وعن موقفه من الترشح لانتخابات نادي الزمالك في السنوات المقبلة، أجاب :" قد أتولى منصب رئيس شركة الكرة بنادي الزمالك وليس رئاسة النادي، ولا بد أن يكون أمير مرتضى منصور هو المدير الرياضي لهذه الشركة".

هل اعتزل أحمد حسام ميدو التدريب؟

على مدار الأشهر الماضية، أكد أحمد حسام ميدو عن تلقيه العديد من العروض للعودة إلى التدريب، لكنه كان يرفض بشكل مستمر.

ميدو

وابتعد ميدو عن التديب تماما خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تركيزه على عمله كمقدم برامج، ودخوله في مجال التمثيل أيضا، لكن العالمي لا يزال يترك الباب مفتوحا أمام مجال التدريب ولم يغلقه.

وقال ميدو إن التدريب لا يزال ضمن حساباته، ويفكر في العودة في الموسم الجديد، بعد تلقيه عرضا من الدوري المصري.

لفت ميدو:" التدريب مهنة شاقة، ولما أدرب بكون شخصية تانية، لأن المدرب هو الحلقة الأضعف، وفي حال عودتي للتدريب لن أعمل كمقدم للبرامج".

يذكر أن آخر تجربة تدريبية لـ أحمد حسام ميدو، كانت موسم 2019 - 2020، مع نادي مصر المقاصة، ورحل العالمي في يناير 2020، بعد تدهور نتائج الفريق واقترابه من الهبوط.

يذكر أن أحمد حسام ميدو درب أندية الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والوحدة السعودي ومصر المقاصة.

ويمتلك أحمد حسام ميدو ميدو بطولة وحيدة في مشواره التدريب وهي كأس مصر مع نادي الزمالك.