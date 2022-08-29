بعد ترشيحه لتدريب الأهلي.. ميدو يكشف نقاط ضعف المدرب الجديد

كشف أحمد حسام ميدو نقاط ضعف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، والمرشح لقيادة فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فايلر مدرب مميز وترك بصمة قوية مع الأهلي، أما كارلوس كيروش، فهو مدرب ذو هيبة، نظرا لما قدمه خلال فترة تواجده في منتخب مصر الوطني".



أضاف: "شخصية كيروش قوية، وهو اسم كبير، وتعامل مع لاعبين من قبل داخل الأهلي بحكم عمله السابق في منتخب مصر الوطني"

وواصل: "كيروش لديه بعض نقاط الضعف، الأولى تكمن في فكرة عدم قدرته على خلخلة الدفاعات المكثفة مثل سواريش، والثانية متابعته لكل حرف يُكتب عنه عبر السوشيال ميديا، وهذه نقطة سلبية وليست إيجابية" .



وختم حديثه قائلا:"كيروش مثلما له مزايا له عيوب، وأعتقد أن متابعته لكل حرف يكتب عنه على السوشيال نقطة سلبية بالنسبة له"

