عامل فيها زملكاوي| ميدو: أقسم بالله هناك معلق أهلاوي حتى النخاع.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن هناك قصة المعلقين في الوقت الحالي أصبحت تجارة كبيرة في الدوري المصري.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا، «أقسم بالله هناك معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي».

وشدد أحمد حسام ميدو، على أنه يجب الالتزام بالحيادية بين المعلقين، خصوصًا أنه هناك قطاع كبير من الجماهير يتابعهم في المباريات المختلفة.



كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن الصفقات المتبادلة المتواجدة علي طاولة إدارة نادييّ بيراميدز والزمالك.

وأكد المصدر ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن هناك مقترحًا من جانب نادي الزمالك مع إبرام صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز.

وشدد المصدر ، علي أن الزمالك عرض على إدارة بيراميدز محمود علاء مدافع الفريق ويوسف أوباما مقابل ضم عبدالله السعيد .

واختتم المصدر ، تصريحاته ، أن إدارة بيراميدز تفكر فى الموافقة على اقتراح الزمالك بخصوص ضم عبدالله السعيد مقابل محمود علاء وأوباما.

وأعلن المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز تجديد التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس ليبقى على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي لمدة ٣ سنوات قادمة.

وتولى تاكيس جونياس مهمة قيادة فريق نادي بيراميدز في ٢٧ أبريل الماضي وحتى نهاية الموسم، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.