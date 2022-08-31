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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تحسم جدل فيديو رفضها التقاط صورة مع معجب

هنا الزاهد
هنا الزاهد

حسمت الفنانة هنا الزاهد، الجدل حول رفضها التقاط صورة مع أحد المعجبين بعدما تم تداول الفيديو.

علقت هنا الزاهد، على الفيديو من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” قائلة: “عشان اخلص من موضوع الفيديو المنتشر، الممثل اللي معايا في المشهد مصوروا و بموبايله و منزله كأنه حقيقي، انا مش فاهمة استفدت ايه انك تطلع حد بطريقة مش حقيقية وتفهم الناس كده . ده مشهد من مسلسل حلوة الدنيا سكر. و ياريت نركز مش اي حد ينزل حاجة تتصدق”.

 

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن مفاجأة لأول مرة لـ جمهورها، وقالت :" هناك مسلسل سيتم عرضه على شاهد، والمسلسل مفاجأة ويحتوى على مشاهد كوميدية ودراميا، وأشياء كثيرة".

ولفتت الفنانة هنا الزاهد، خلال لقاء على قناة العربية، إلى أن "المسلسل لم يتم الإعلان عنه حتى الآن “ سري” ولكن سينال إعجاب الجميع، ورفضت الإفصاح عن أى شئ بخصوص العمل، وأكدت أنه مفاجأة للجمهور".  

كما علقت الفنانة هنا الزاهد، على غيرة زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد مشاركتها مع الفنان تامر حسني، بـ فيلم "بحبك".

 

 وقالت هنا الزاهد :" احنا الآن بنعمل فيلم مع بعض اسمه مستر إيكس، ويتم عرضه قريبًا، وتم عمل مسلسل الواد سيد الشغال".

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