عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الداخلية كشفت السر.. القصة الكاملة لتداول فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها في حلوان

صدى البلد

في تسلسل يبدو منطقيا، لما نشهده من انحدار اخلاقي،  تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، منشوراً يتضمن مكالمة خاصة بين فتاة تتجرد من ملابسها خلال حديثها مع شاب، إضافة إلى صور لهما دون ملابس، ويبدو أن ثمة علاقة عاطفية تربط بينهما.

txt

شتمت معجب حاول يتصور معاها.. الحقيقة الكاملة لفيديو أثار أزمة لهنا الزاهد

txt

التريند قلب بسخرية وتهكم.. رسائل الرجال القاسية إلى نهاد أبو القمصان

تحالف مع الشيطان

فكر عامل في حيلة شيطانية للانتقام من اسرة محبوبته، بعد ان رفضت اسرتها الزواج من ابنتهم، وقيام نجل عم الفتاة باستدراجه وتصويره عاريا لاجباره علي قطع علاقته بالفتاة.

قام العامل بنشر صور محبوبته عارية عبر فيس بوك، للتشهير بها ردا علي ما فعله نجل عمها.

txt

ميدو يهاجم معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي.. من هو ؟

txt

جوزي إبن أمه.. هند للقاضي: زوجي سادي وعايز يتجوز في شقتي اللي جابهالي أبويا

تحرك فوري من الأمن

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور عبر  "فيس بوك" متضمناً قيام فتاة بالتجرد من بعض ملابسها عبر مكالمة فيديو مع أحد الأشخاص، وكذا صورة لهما بدون ملابس.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها الخاصة عبر فيس بوك، عن وجود علاقة عاطفية ربطت بين الشاب والفتاة، في وقت سابق، إلا أن عائلتها رفضته حين تقدم لخطبتها.

أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (عامل، مقيم بحلوان بالقاهرة) وكذا تحديد هوية الفتاة (مقيمة بذات العنوان)، وتم ضبط جميع الاطراف، ووجه اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بعرضهم علي النيابة للتحقيق.

txt

نفسيتها حامضة.. وصلة ردح وألفاظ خارجة بين ميريام فارس ومواطنها فارس كرم

txt

موسيماني يصدم الأهلي.. هل يدخل بيتسو التاريخ بالتدريب في الدوري الإنجليزي؟

التأكد من صحة الواقعة

أقر الشاب امام اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية، بوجود علاقة بينه وبين الفتاة، وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها ذلك.

وأضاف أن نجل عم الفتاة (سائق توك توك) استدرجه لمحل سكنه، وتعدى عليه بالضرب "دون إصابات"، وتصويره بدون ملابس لإجباره على ترك ابنة عمه وتهديده بنشر الفيديو، ما أثار حفيظته فقام بنشر الصور والفيديوهات للتشهير بالمذكورة وعائلتها إنتقاماً منهم.

وبمواجهة سائق التوكتوك، إعترف بإرتكاب الواقعة، وبإستدعاء الفتاة المذكورة أيدت ما سبق، وإتهمت المشكو فى حقه بالتشهير بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فتنة على السوشيال 

وكانت الواقعة أحدثت جدلا كبيرا على السوشيال ميديا وكادت تتحول الى فتنة في منطقة حلوان وأزمة بين العائلتين.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخل السريع للشرطة ودرء المفسدة بشكل سريع ومعاقبة الجناة.

الداخلية كشفت الحقيقة فتاة تتجرد من ملابسها وزارة الداخلية تحالف مع الشيطان تصويره عاريا علاقة عاطفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد محمد أبوجبل من مكتبه قبل توقيع العقود

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

أنا ماليش حد.. فتاة دكرنس تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

شتمت معجب حاول يتصور معاها.. الحقيقة الكاملة لفيديو أثار أزمة لهنا الزاهد

صديقة فتاة دكرنس تطمئن أصدقاءها: عايشة وروحنا للشرطة

أخبار الرياضة .. رئيس نادي البنك الأهلي يطرد أبوجبل من مكتبه..مرتضى منصور يحسم مصير زيزو

ترشيحاتنا

الدولار يسقط.. تراجع كبير في أسعار العملة الأمريكية

الخارجية الروسية: توريد الحبوب للشرق الأوسط لم ينقطع على الرغم من العقوبات الغربية

بفارق 100 ألف طن.. إنتاج التقاوي يشهد طفرة غير مسبوقة

الداخلية كشفت السر.. القصة الكاملة لتداول فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها في حلوان

أخذ الأم أجر على إرضاع طفلها.. أستاذة بالأزهر ترد بالأدلة

شوكولاتة بـ 6000 جنيه ونفقة من مراته.. 5 دعاوي قضائية هتصدمك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استغاثة فتاة دكرنس.. كيف يؤثر العنف الأسري على الأبناء؟

لون الهدوم.. نصائح غريبة تحميك من لدغات البعوض

بعد تصدر التريند.. 10 صور تكشف عن إطلالات دنيا بطمة

إزاي تفطر بـ 3 جنيهات.. نوع جديد من الفتة شهي ويمنح الجسم طاقة

فيديو

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ