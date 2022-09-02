الداخلية كشفت السر.. القصة الكاملة لتداول فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها في حلوان

في تسلسل يبدو منطقيا، لما نشهده من انحدار اخلاقي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، منشوراً يتضمن مكالمة خاصة بين فتاة تتجرد من ملابسها خلال حديثها مع شاب، إضافة إلى صور لهما دون ملابس، ويبدو أن ثمة علاقة عاطفية تربط بينهما.

تحالف مع الشيطان

فكر عامل في حيلة شيطانية للانتقام من اسرة محبوبته، بعد ان رفضت اسرتها الزواج من ابنتهم، وقيام نجل عم الفتاة باستدراجه وتصويره عاريا لاجباره علي قطع علاقته بالفتاة.

قام العامل بنشر صور محبوبته عارية عبر فيس بوك، للتشهير بها ردا علي ما فعله نجل عمها.

تحرك فوري من الأمن

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور عبر "فيس بوك" متضمناً قيام فتاة بالتجرد من بعض ملابسها عبر مكالمة فيديو مع أحد الأشخاص، وكذا صورة لهما بدون ملابس.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها الخاصة عبر فيس بوك، عن وجود علاقة عاطفية ربطت بين الشاب والفتاة، في وقت سابق، إلا أن عائلتها رفضته حين تقدم لخطبتها.

أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (عامل، مقيم بحلوان بالقاهرة) وكذا تحديد هوية الفتاة (مقيمة بذات العنوان)، وتم ضبط جميع الاطراف، ووجه اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بعرضهم علي النيابة للتحقيق.

التأكد من صحة الواقعة

أقر الشاب امام اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية، بوجود علاقة بينه وبين الفتاة، وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها ذلك.

وأضاف أن نجل عم الفتاة (سائق توك توك) استدرجه لمحل سكنه، وتعدى عليه بالضرب "دون إصابات"، وتصويره بدون ملابس لإجباره على ترك ابنة عمه وتهديده بنشر الفيديو، ما أثار حفيظته فقام بنشر الصور والفيديوهات للتشهير بالمذكورة وعائلتها إنتقاماً منهم.

وبمواجهة سائق التوكتوك، إعترف بإرتكاب الواقعة، وبإستدعاء الفتاة المذكورة أيدت ما سبق، وإتهمت المشكو فى حقه بالتشهير بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فتنة على السوشيال

وكانت الواقعة أحدثت جدلا كبيرا على السوشيال ميديا وكادت تتحول الى فتنة في منطقة حلوان وأزمة بين العائلتين.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخل السريع للشرطة ودرء المفسدة بشكل سريع ومعاقبة الجناة.