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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صدمة فيريرا للزملكاوية.. سنخرج من دوري أبطال إفريقيا لهذا السبب

فيريرا
فيريرا

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، رسائل نارية عقب هزيمة فريقه أمام إيسترن كومباني، في المباراة التي أقيمت في الجولة 34 والأخيرة من منافسات الدوري المصري.. فماذا قال؟

عقب هزيمة الزمالك في مباراته الأخيرة بالدوري أمام إيسترن كومباني بهدفين لهدف، كشف فيريرا -خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة- عن مستقبله مع النادي وتحديات المنظومة الرياضية في مصر، فضلا عن الصعوبات التي تهدد استمرار الفارس الأبيض بدوري أبطال أفريقيا.

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هل سيرحل فيريرا عن الزمالك؟

نفى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الأخبار التي ترددت خلال الفترة الماضية، بشأن تهديده بفسخ عقده، قائلا:«في أخبار كتير اتقالت كدب عني شخصيا، لم أهدد بفسخ عقدي بسبب مباراة الهلال، ولم أطلب الرحيل بسبب ظروفي الصحية، عقدي مع الزمالك ما زال ممتدا لموسم آخر».

فيريرا

رسالة فيريرا لاتحاد الكرة المصري

أعرب فيريرا عن اندهاشه من طريقة تعامل اتحاد الكرة المصري مع اللاعبين الشباب في الأندية، موجها رسالة للاتحاد، قائلا: “يجب على الاتحاد المصري لكرة القدم أن يمنح الشباب المسابقات التي يشاركون من خلالها في المباريات”.

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فيريرا يعترض على احتفالات إدارة الزمالك بالدوري

وأضاف المدير الفني للزمالك: “اللاعبين الشباب في مصر في الوقت الحالي عمرهم 23 عامًا وهذا الشىء لا يحدث على الإطلاق خارج مصر، لأن في الوقت الحالي أعمار الشباب في جميع أنحاء العالم 16 عاما”، مؤكدا أنه يوجد أمر غير مظبوط وغير مفهوم في الدوري المصري.

فيريرا

إقصاء الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

انتقد فيريرا أيضا، خوض الزمالك الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد، بينما تم استبعاد الفرق الاخرى من هذا الدور.

وأضاف المدرب البرتغالي: “لا أفهم المعايير ولا نعرف موعد مباراتي بطل تشاد، والدور التمهيدي مجازفة قد يتسبب في إقصائنا من البطولة”.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن مشاركة الزمالك في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، بينما استبعد الأهلي من المشاركة في هذا الدور.

فيريرا

كأس سوبر لوسيل

عاد فيريرا لينتقد ضغط المباريات في مصر والتي قد تؤثر على الزمالك في أفريقيا وفي كأس سوبر لوسيل، قائلا: “إراحة اللاعبين مهمة اتحاد الكرة مش مهمتنا، بعد أيام قليلة مباراة قطر ثم إفريقيا وبعدين المنتخب ونرجع إلى الضغط من جديد.. لا بد من تصحيح الامور في الكرة المصرية، نعاني بمعنى الكلمة”. 

وعن مواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، قال فيريرا: «الهلال السعودي مريح جامد جدا، واحنا لسه مخلصين.. مباراة الهلال صعبة جدا، لكن قادرين نفوز بيها، وهنلعب بالأساسيين».

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