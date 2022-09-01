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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل ينتهي عصر انتصارات الزمالك..أمير مرتضى يعلن موعد انتهاء عقد فيريرا.. فيديو

فيريرا
فيريرا

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن، عقد فيريرا مع الأبيض مدته موسم ونصف، وهو مستمر في القيادة الفنية وفقًا لعقده حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما أنهى نصف موسم فقط".


وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "أون تايم سبورت": "فيريرا مرحب به في نادي الزمالك، وهذا التوقيت ليس مناسبًا عن تعاقده معنا".


وعن مباراة الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا، قال: "أرسلنا لبطل تشاد واتحاد الكرة التشادي ووزارة الرياضة هناك من أجل لعب المباراتين بالقاهرة، ولم نتلقَّ إجابة أو ردًّا، لكننا جاهزون لكل السيناريوهات".

جلسة هامة مع فيريرا.. 

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ويعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة خلال الفترة المقبلة مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة باقي ملف الصفقات الجديدة وحصر بعض الأسماء المعروضة على النادي تمهيدًا للتعاقد معاها.

سبق وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع الثلاثي زكريا الوردي وإبراهيما نداي وأحمد أيمن منصور.


ووعد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاعبي الفريق بتوزيع مكافأة الفوز بكأس سوبر لوسيل بالكامل على الفريق.

وجاء وعد مرتضى منصور، للاعبي الزمالك بصرف المليون دولار ونصف على اللاعبين بالكامل في حالة التتويج بكأس سوبر لوسيل والفوز علي الهلال السعودي والمقرر لها يوم ٩ من الشهر الجاري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قرر عودة اللاعبين الأساسيين للتدريبات يوم 3 سبتمبر الجاري استعدادًا لمباراة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر في سوبر كأس "لوسيل". 

 

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