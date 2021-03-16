انحدار أخلاقي.. أحمد دياب يعبر عن استيائه بسبب انتشار ظاهرة التحرش

عبر النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن استيائه بسبب انتشار ظواهر التحرش في الأماكن العامة بشكل لافت للنظر، مشدد على ضرورة التصدي لهذه الممارسات السلبية، والتعامل معها حازم وصارم، وفرض عقوبات رادعة على من يرتكبون هذه الأعمال الخادشة للحياء، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القدوم على هذه الأفعال.





وأعرب "دياب" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن حزنه الشديد بعد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق فى محاولة للتحرش بإحدى الفتيات، لافتا إنه يجب أن يكون هناك خطوات من أجل محاربة هذا الانحدار الأخلاقي، والتصدي للتحرش سواء كان جسدي أم لفظي.





وأكد وكيل اللجنة الرياضية بالشيوخ، أن هذه الظاهرة قد تتسبب في خلق بيئة عدائية بالمجتمع، وعمل فجوة سلبية بين علاقات الأفراد وبعضها، موضحا أن هذه الظاهرة لها أضرار كثيرة على الضحية حيث تتسب في ترهيب النفس والإصابة بالقلق والتوتر وعدم التركيز.





جدير بالذكر قيام فتاة بتسجيل مقطعا مصورا داخل إحدى عربات المترولرجل حاول التحرش بها حيث تواجد الرجل داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق العتبة - عدلي منصور، وكان جالسا على المقعد المقابل لها أثناء تواجدها بمفردها.





واستغل الرجل قلة عدد الركاب في العربة ليقوم بأفعال خادشة للحياء وحاول التحرش بالفتاة





وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعى، خلال الأيام الماضية أيضا، فيديو تحرش فيه شاب يرتدى بدلة بطفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادى، وأحدث هذا الفيديو غضب عارم من جميع الفئات العمرية التي شاهدت الفيديو وتمت المطالبة بسرعة الفبض عليه، وتمكنت قوات الأمن من الإمساك به بعد إختبائه في أحدد الشقق.





وطالبت جميع الفئات العمرية التي شاهدت الفيديو قوات أمن القاهرة بسرعة ضبط المتهم الذي ظهر واضحا في فيديو التحرش كى يكون عبرة لغيره.