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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتوع الزوجة مش مُلزمة| رسالة نارية من ياسمين عز بسبب الفنانة شهيرة

شهيرة
شهيرة

كشفت الفنانة شهيرة عن تفاصيل الفترة الأخيرة التى كانت تقضيها مع الفنان الراحل محمود ياسين أثناء مرضه.
 

وأكدت شهيرة خلال استضافتها في برنامج كلام الناس مع ياسمين عز أن ربنا كان مسخرها لخدمة زوجها، ورفضت الاستعانة بأي ممرضة لكي تتقاسم معها مشقة التمريض لرجل تجاوز عمره السبعين.

شهيرة تكشف تفاصيل خناقتها مع أولادها بسبب محمود ياسين


وأضافت شهيرة: "ولادي كانوا بيتخانقوا معايا علشان أجيب ممرضة بس كنت علطول برفض، وقررت خدمة زوجي محمود ياسين حتى يوم وفاته.

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ياسمين عز ترد على شهيرة


وردت عليها الإعلامية ياسمين عز قائلة “أنا مذهولة من رضا حضرتك وسعادتك أثناء الحديث عن الفنان الراحل محمود ياسين يجيوا الناس بتوع مش ملزمة الزوجة تعمل ايه أكل أو مستلزمات المنزل يسمعوا كلامك ويعرفوا يعني إيه زواج وحب”.

قصة حب شهيرة ومحمود ياسين


تزوج محمود ياسين من الفنانة المعتزلة "شهيرة" بعد قصة حب شهيرة كان شاهدا على فصولها الفنان الراحل أحمد زكي، حيث جمعتهما معا دفعة واحدة بالمعهد العالي للتمثيل، وأيضا جمعه مع شهيرة مكان المولد وهو محافظة الشرقية. تفجرت العواطف بين الفنان محمود ياسين والفنانة شهيرة، من أول نظرة ولقاء، فأصاب سهم «كيوبيد» قلب العاشقين فكُللت العلاقة بالزواج سريعًا.
 

الفنانة شهيرة شهيرة محمود ياسين الراحل محمود ياسين الاعلامية ياسمين عز

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