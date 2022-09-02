محروم منها 20 سنة..كاظم الساهر: كنت بلبس جلابية وأروح السوق فترة كورونا

حل النجم العراقي الكبير كاظم الساهر ضيفًا على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد غياب عن القاهرة تجاوز الـ 10 سنوات، وذلك عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"، اليوم الجمعة، على قناة cbc .



و أوضح " الساهر " خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، ان صعوبة مشواره كانت فى جماله لأنه مرتبط بشخصية الانسان متعلق بما يحمله من أفكار بداخله والموهبة الفنية تتطلب الثقافة لأن الموهبة بدون إدراك تطلب مجالات أخرى داخل الدائرة منها التلحين والكلمات ، لافتا إلى أنه يحرص على ممارسة الرياضة يوميا وأصيب ب التواء قدمه مؤخرا وطلب منه الطبيب الراحة .



ولفت إلى أنه كان يعيش فى عزلة تامة لمدة 20 عاما بعد فترة شهرته الغنائية والعمل ويزرع المانجو والجوافة و لا يحب السهر وشخص بيتوتى ويختار العيش بالقرى والمزرعة والاستيقاظ مبكرا والمسطحات الخضراء ، ويرغب بمجالسة أصدقائه ، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة الطبية فى فترة كورونا " هبة من الله " وعقب " كنت بلبس جلابية والبس الماسك والنضارة وأروح الأسواق الشعبية اللى كنت محروم منها 20 سنة وأخرج للأسواق وكنت فرحان أوى والناس طيبين "

