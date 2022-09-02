اليابان: تسجيل 128 ألفا و728 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الجمعة، تسجيل 128 ألفا و728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 19 مليونا و247 ألفا و818 إصابة.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن العاصمة طوكيو وحدها سجلت 12 ألفا و413 إصابة؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل 347 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 40 ألفا و608 وفيات.



وأضافت القناة أن هناك 539 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بفيروس كورونا، لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 17 مليونا و294 ألفا و46 شخصا.