عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزار: جارٍ تنفيذ 5000 وحدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ  5208 وحدات سكنية و120 وحدة إدارية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط " كاملة التشطيب بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروع يتم تنفيذه كمحور إسكان جديد ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل الشرائح الاجتماعية، وسيضم جميع الخدمات، وتم اختيار موقع مميز للمشروع  يقع مباشرة على محور محمد نجيب وطريق العين السخنة القديم، ومقابل لحى جاردينيا ومحور الجزيرة.

وأكد الوزير أن مشروع سكن لكل المصريين يعد من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أنه تم إسناد تنفيذ الأعمال بقيمة مليار و 964 مليون جنيه، موضحاً أن المشروع يتكون من  (2448) وحدة سكنية نموذج 132 م2 للوحدة، و (2760) وحدة سكنية نموذج 99 م2، و (120) وحدة إدارية.
وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه تم إسناد أعمال المرافق ( مياه + صرف صحى + رى + فرمة ) وجارٍ التنسيق لبدء الأعمال، مؤكداً أن نسبة تنفيذ الوحدات تبلغ نحو 60%، وجار دفع الأعمال  بمواقع العمارات مع الالتزام  بالمواصفات والجودة المطلوبة.
 

المشروعات القومية المجتمعات العمرانية صرف صحي وزير الإسكان المبادرة الرئاسية القاهرة الجديدة وحدات سكنية خطة الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر..فيديو

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

ترشيحاتنا

انفصال الوالدين وحب ضائع.. التفاصيل الكاملة لرحيل رنا فتاة الدقهلية

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 تبدأ غدا .. اعرف الضوابط والرسوم

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تحذير للسائقين.. حالات لا تعرفها تعرضك لوقف وسحب رخصة السيارة| تفاصيل

الجزار: جارٍ تنفيذ 5000 وحدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

30 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

خطوات سهلة لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم بدون مجهود.. تعرف عليها

أرقام خرافية| سعر غير متوقع لـ فستان جورجينا في فينسيا

ميريهان حسين وسارة سلامة الأجرأ.. إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

فيديو

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

محمد عطية: لابد من محاسبة مسربي تقرير كشف عذرية نيرة أشرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ