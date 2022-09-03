الجزار: جارٍ تنفيذ 5000 وحدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 5208 وحدات سكنية و120 وحدة إدارية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط " كاملة التشطيب بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.



وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروع يتم تنفيذه كمحور إسكان جديد ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل الشرائح الاجتماعية، وسيضم جميع الخدمات، وتم اختيار موقع مميز للمشروع يقع مباشرة على محور محمد نجيب وطريق العين السخنة القديم، ومقابل لحى جاردينيا ومحور الجزيرة.



وأكد الوزير أن مشروع سكن لكل المصريين يعد من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.



وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أنه تم إسناد تنفيذ الأعمال بقيمة مليار و 964 مليون جنيه، موضحاً أن المشروع يتكون من (2448) وحدة سكنية نموذج 132 م2 للوحدة، و (2760) وحدة سكنية نموذج 99 م2، و (120) وحدة إدارية.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه تم إسناد أعمال المرافق ( مياه + صرف صحى + رى + فرمة ) وجارٍ التنسيق لبدء الأعمال، مؤكداً أن نسبة تنفيذ الوحدات تبلغ نحو 60%، وجار دفع الأعمال بمواقع العمارات مع الالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة.

