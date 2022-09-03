هوليود الشرق.. فهد الشامى: اللهجة المصرية باسبور نجاح لأى فنان

قال المطرب السورى فهد الشامى، إنه كان يعمل بشركة انتاج سورية لمدة 10 سنوات ثم دخل مجال التمثيل بمسلسل كوميدى ، وشارك بمسلسل المحكوم مع الفنان جمال سليمان .



وأضاف " الشامى " خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمُذاع عبر فضائية تن ، إنه ممثل فى الأساس ولكنه تحول إلى الغناء والطرب خاصة انه درس الموسيقى والمونولوج ، والمقامات الصوتية .



وأشار إلى أن مشاريعه القادمة سورية ويتمنى خوض مجال التمثيل المصرى قريبا ، لافتا إلى أن معظم أغانى ألبومه القادم باللهجة المصرية لأن اللهجة المصرية باسبور نجاح لأى فنان و هوليود الشرق فى الفن .