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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي ميلانو في الدوري الإيطالي

صدى البلد

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي إي سي ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة إنتر ميلان، في إطار الجولة الخامسة من ديربي ميلانو في الدوري الإيطالي.

وجاء التشكيل كالتالي:.

حراسة المرمى: مايك ماينيان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي- جونيور ميسياس – شارل دي كيتلاري – رافائيل لياو

خط الهجوم: أوليفييه جيرو

بينما أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان تشكيل فريقه لمواجهة إي سي ميلان، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو – ماتيو دارميان

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – خواكين كوريا

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

ميلان إي سي ميلان إنتر ميلان بيولي الدوري الايطالي

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