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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكرتونة بكام.. سعر طبق البيض بالمحلات اليوم الأحد 4-9-2022

صدى البلد

أسعار البيض اليوم .. ارتفعت مؤخرا أسعار البيض مقارنة بالأسابيع الماضية، وتوقع العديد من العاملين في إنتاج البيض استمرار ارتفاع أسعار البيض، حتى أن البعض قالوا إن سعر كرتونة البيض قد يصل إلى 120 جنيها.


يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن و البيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الأحد الموافق 4سبتمبر 2022.

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أسعار الدواجن اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و 21 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 47 و 48 جنيها للكيلو.أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 63 و 64 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 64 و 65 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 65 و 66 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.25 و 5.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5 و 5.50 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.  

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حقيقة ارتفاع البيض

وطالب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى القاهرة بضرورة وجود رقابة صارمة على التجار لضبط السوق، لافتا إلى أن الأسعار في الأسواق العالمية تشهد انخفاضا، مع تقنين استيراد مستلزمات الإنتاج من خلال الدولة وتوزيع حصص على التجار للقضاء على جشع التجار، مشيرا إلى أن سعر طبق البيض الأبيض والأحمر 63 جنيها ويصل إلى المستهلك بـ 70 جنيها.

وأضاف عبدالعزيز السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لن يرتفع سعر طبق البيض إلى 120 جنيه إلا إذا ارتفع سعر طن العلف إلى 20 ألف جنيه ولن يحدث ذلك، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدر توجيهات بالإفراج عن حاويات مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى أنه هناك حديث حول زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء بتوجيهات رئاسية.

ونفي رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى القاهرة، ارتفاع طبق البيض ليصبح 120 جنيهاً، مشير إلى أن تصريحات أحمد نبيل نائب رئيس شعبة البيض حول ارتفاع أسعار البيض إلى هذه المعدلات الجنونية "خانه التعبير بسبب خزنه على خسارته لأنه أحد التجار الذين تعرضوا للخسارة".

 

 

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