عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكرتونة بكام.. سعر البيض بالمحلات اليوم الخميس 1 سبتمبر

صدى البلد

أسعار البيض اليوم .. ارتفعت مؤخرا أسعار البيض مقارنة بالأسابيع الماضية، وتوقع العديد من العاملين في إنتاج البيض استمرار ارتفاع أسعار البيض، حتى أنه قال البعض إن سعر كرتونة البيض قد يصل 120 جنيها.

 

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن و البيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البيض.. وهل تصل الكارتونة إلى 120 جنيها؟

الكرتونة بـ 120 جنيها|هل ترتفع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة؟


أسعار الدواجن اليوم


وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و 21 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 47 و 48 جنيها للكيلو.

2019_6_30_11_59_22_532
2019_6_30_11_59_22_532


أسعار البيض اليوم


وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 63 و 64 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 64 و 65 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 65 و 66 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.25 و 5.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5 و 5.50 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.  

 

أسعار الكتاكيت اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض أسعار البيض اليوم البيض اليوم سعر البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (2-1) في الدوري الإنجليزي

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

بالأسماء..فرج عامر يعلن عن صفقات الاهلي القادمة من وادي دجلة

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

مبلغ خرافي .. مفاجأة صادمة بشأن رحيل سواريش عن الأهلي

ترشيحاتنا

بعد انقطاع الكهرباء.. أعطال تضرب الاتصالات والإنترنت في لبنان

بتكلفة زهيدة.. أوبو تطلق هاتفين جديدين للفئة الاقتصادية

الكرتونة بكام.. سعر البيض بالمحلات اليوم الخميس 1 سبتمبر

أعلى سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 1-9-2022

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية من خلال الرابط

شبح يتحرش بامرأة سنغافورية أثناء نومها.. لتكتشف الصدمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهن جمبسوت شفاف.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لميريام فارس|شاهد

طريقة عمل العيش على البوتاجاز | زى المحلات

موسيماني يصدم الأهلي.. هل يدخل بيتسو التاريخ بالتدريب في الدوري الإنجليزي؟

بدون بطانة.. جوليان مور بفستان رانيا يوسف في مهرجان فينسيا

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ