الكرتونة بكام.. سعر البيض بالمحلات اليوم الخميس 1 سبتمبر

أسعار البيض اليوم .. ارتفعت مؤخرا أسعار البيض مقارنة بالأسابيع الماضية، وتوقع العديد من العاملين في إنتاج البيض استمرار ارتفاع أسعار البيض، حتى أنه قال البعض إن سعر كرتونة البيض قد يصل 120 جنيها.

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن و البيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.



أسعار الدواجن اليوم



وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و 21 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 47 و 48 جنيها للكيلو.

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أسعار البيض اليوم



وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 63 و 64 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 64 و 65 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 65 و 66 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.25 و 5.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5 و 5.50 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.