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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البيض.. وهل تصل الكارتونة إلى 120 جنيها؟

أسعار البيض
أسعار البيض

ارتفاع أسعار البيض والدواجن بالأسواق يعد كارثة مرتقبة بالأسواق خاصة بعد خروج الكثير من المربيين من الصناعة وبيع البعض الآخر لمزارع البيض لديهم .

كارثة مرتقبة

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، أن مايحدث فى أسواق البيض كارثة نظرا لخروج العديد من المربيين من صناعة الدواجن وبالتالى  إغلاق الكثير من مزارع البيض بسبب الخسائر المتلاحقة التى تلاحق أصحاب المزارع  .

 

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سعر كرتونة البيض اليوم.. متهم وحيد وراء الزيادة| إليك الحقيقة

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هل تصل الكارتونة إلى 120 جنيهًا .. أسعار البيض اليوم بمنافذ الزراعة

وقال "الزيني" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، إنه حذر من ارتفاع أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة كما أنه يجدد هذا التحذير ، معلقا :" مش عارفين سعر كرتونة البيض هتوصل لكام ولا عارفين الفراخ هتغلى لحد فين،  لكن ده هيحصل هيحصل " .
 

وأضاف " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق وكذلك الدواجن هو ارتفاع أسعار الأعلاف من ناحية ،وعدم توافرها من ناحية أخري ، منوها إلي أنه حتى الآن لم يتم الإفراج البنكي عن الذرة المحتجزة وبالتالى فالدواجن لاتجد ماتأكله .

أما عن وصول سعر كرتونة البيض إلي 120 جنيها ، لفت إلى أن هناك زيادات مرتقبة فى الدواجن والبيض ولكن لانعلم حتى الآن لأى حد وبالتالى فنحن أمام كارثة حقيقية تهددصناعةالدواجن والبيض بالأسواق  .

وأكد الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن ما يتم إنتاجه محليا من الذرة لاستخدامها كأعلاف للدواجن مليون طن فقط ، فى حين أننا نحتاج إلى 8 ملايين طن سنويا من الذرة لسد احتياجات أصحاب المزارع من أعلاف الدواجن.

 

وفي السياق ذاته، نفى أحمد نبيل عبدالله، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع سعر كرتونة البيض لـ 120 جنية، كما يتردد.
 

وشدد أحمد نبيل، خلال تصريحات له أنه لا يمكن توقع سعر كرتونه البيض ، لأن السعر يتحدد بناء على العرض والطلب .

 

سعر كرتونة البيض يباع من المزرعة بـ55 جنيها

وأوضح أحمد نبيل عبدالله، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن ، أن سعر كرتونة البيض يباع من المزرعة بـ55 جنيها، بينما يكلف المربي أكثر من 65 جنيها، بالتالي فإن الخسائر أكثر من الربح، مؤكدا أن سعر إنتاج الدجاجة الواحدة يبلغ 150 جنيها ويتم بيعها بـ30 جنيها فقط.

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