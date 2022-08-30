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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكارتونة ب 120 جنيها|هل ترتفع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة؟

ارتفاع أسعار البيض
ارتفاع أسعار البيض

يعد ارتفاع أسعار البيض  منتظر بعد عدم توافر الأعلاف وارتفاع أسعارها صناعة الدواجن فى مصر وينذر بارتفاع أسعار الدواجن والبيض، والتى يصل الاستثمارات فيها إلى 100 مليار جنيه سنويا، وتساهم 75% من البروتين الحيوانى فى مصر.

وأدى ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج الدواجن والبيض إلي خروج الكثير من المربيين من الصناعة مما يؤدى إلي قلة المعروض من البيض والدواجن وبالتالى ارتفاع أسعارهم وتكاثرت الأنباء حول وصول سعر كرتونة البيض إلي 120 جنيها .

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وأكد الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن ما يتم إنتاجه محليا من الذرة لاستخدامها كأعلاف للدواجن مليون طن فقط ، فى حين أننا نحتاج إلي 8 ملايين طن سنويا من الذرة لسد احتياجات أصحاب المزارع من أعلاف الدواجن.

كارثة تهدد صناعة الدواجن

وأنذر " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " بكارثة تهدد صناعة الدواجن فى عدم وجود الإفراجات البنكية عن الذرة المحتجزة لإنها تتسبب فى خسائر كبيرة للمربين وأصحاب المزارع وبالتالى يخرجون من الصناعة ويبيعون المزارع التابعة لهم ، ويقل المعروض فترتفع أسعار الدواجن .

 

وناشد " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " بضرورة تدخل الدولة للإفراج عن الذرة المحتجزة من أجل إنقاذ صناعة الدواجن ، معلقا :" الناس فرحانة بانخفاض أسعار  الدواجن والبيض وإذا لم يتم توفير ذرة للمربيين بأسعار مناسبة سترتفع أسعار الدواجن والبيض خلال أسبوعين وستصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلي 70 جنيها " .

 

وقال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  إن انخفاض أسعار الدواجن والبيض كارثة وينتج عنه ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال فترة وجيزة ، وذلك بسبب خروج بعض المربيين من صناعة الدواجن نتيجة الخسائر الفادحة التى يسببها هذا الانخفاض للمربين .

وأشار "الزينى " ، إلي أن وصول سعر كرتونة البيض إلي 54 جنيهًا غير عادل للمنتج لإن التكلفة الفعلية للكرتونة الواحدة تصل إلي أكثر من 60 جنيها وبالتالى يتكبد مربي الدواجن الكثير من الخسائر .

وأوضح "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أن المنتج لن يستمر في العملية الإنتاجية إن لم يجد هامش ربح وبالتالى يهدد صناعة الدواجن .

وكشف الدكتور ثروت الزيني عن الحلول المقترحة لحل تلك الأزمة وهى تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك فى الأسعار بحيث لانخسر صناعة هامة مثل صناعة الدواجن فى مصر ، وكذلك يكون على عبء على المستهلك .

أسعار البيض

أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن "حماية المنافسة" حذرت اليوم من "الإشارة السعرية" لبعض المنتجات، لأنها جريمة يعاقب عليها القانون.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بيان اليوم جاء بعد قيام البعض بتوجيه إشارة لـ السوق برفع سعر بعض المنتجات، وهذا الأمر مضر بالسوق، والاقتصاد.


ولفت إلى أن الجميع يجب أن يتعاون من أجل المرور من الأزمة العالمية، التى يتعرض لها الجميع. 

وكشف أنه سيكون هناك عقاب لمن يتحدث عن ارتفاع أسعار بعض السلع.

 

العقوبات تصل لـ 100 مليون


وأشار إلى أن العقوبات تصل لـ 100 مليون جنيه، وفق قانون حماية المنافسة.


وتابع:  نعمل لحماية الاقتصاد و سيتم معاقبة من يضر بالاقتصاد، موضحا أن الجميع عليه أن يعلم ذلك.


ورد على سؤال " هناك البعض يقول أن أسعار كرتونة البيض ستصل لـ الضعف، وتصل لـ 100 جنيه" قال أن من يقوم بمثل هذه الأشياء سيعاقب، ونحذر من يروج لـ شائعات.

جدير بالذكر أن حجم إنتاج مصر من الدواجن تتجاوز 1.5 مليار دجاجة سنويا حيث يصل نصيب الفرد الواحد منها نحو 13 كيلو .

 

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