سعر الواحدة 500 جنيه.. حكاية أغلى أنواع البيض في العالم وفوائده الخرافية

يحظى بيض طائر الأيمو emu بشعبية كبيرة في عالم الطهي فهو يشبه في قوامه بيضة البط أكثر من الدجاج إضافة إلى مذاقه الجيد، يعد بيض طائر الأيمو من أغلى أنواع البيض في العالم وهي واحدة من أكبر أنواع البيض بعد النعامة بالطبع.

بيض طائر الأيمو

حكاية بيض الأيمو

ومن المثير للاهتمام أن نسبة البياض والصفار تتساوى تقريبًا في الحجم ، لكن الصفار ليس ساطعًا كما هو الحال في الطيور الأخرى.وعلى الرغم من أن بيض emu لا يختلف عمليًا عن بيض الدجاج في تركيبته الكيميائية ، إلا أنه يستخدم في أطباق العجة والكثير من أنواع الحلويات الشهيرة حول العالم .

يتكون قشر البيض من طبقات عادة من 7 إلى 12 طبقة و لونها يتراوح من الأخضر الداكن من الخارج إلى الأخضر المزرق في الوسط وإلى أبيض تقريبا من الطبقة الداخلية.

فوائد بيض الأيمو الخرافية

فوائد بيض الأيمو الخرافية



تكمن فائدة بيض الأيمو emu فى كونه مصدرًا بارزًا للفوسفور والحديد وفيتامينات ب وحمض الفوليك وفيتامين ب 12 وفيتامينات أ ود. ٪ مشبع.

إلى جانب ذلك ، تحتوي التركيبة على 8 أحماض أمينية لا غنى عنها للبشر

القيمة الغذائية لكل 100 جرام:

بروتين 14 جم

الدهون ، 13.5 جم

كربوهيدرات 1.5 جم

الرماد ، 1.3 غرام

ماء ، 74 غرام

محتوى السعرات الحرارية ، 160 سعرة حرارية

بيض الأيمو

للحفاظ على القشرة سليمة قدر الإمكان ، يجب "فتح" بيض emu بشكل صحيح للقيام بذلك ، يُنصح بحفر ثقوب صغيرة في نهايات البويضة وبعد تناول البيض يمكن أستخدام قشرته في النحت الزخرفي .

فوائد بيض الأيمو

يعد بيض الأيمو emu مفيد لصحة الدماغ فهو يساعد في تقوية الأغشية المحيطة بالخلايا العصبية، كما أنه يساعد على تعزيز وظائف الدماغ الإدراكية ويساعد بيض النعام يساعد على خسارة الوزن الزائد و قطع الشهية

بجانب فوائد السابقة يساعد بيض طائر بيض الأيمو emu على تعزيز مستويات الطاقة في الجسم.

و السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.