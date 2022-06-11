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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف فوائد تناول البيض المسلوق يوميا

البيض
البيض

يعد البيض المسلوق من الأكلات الشائعة فى مختلف أنحاء العالم ويمكن تناوله فى أى وجبة خلال اليوم كما أن تكلفته محدودة مما يجعل البعض يحرص على تناوله يوميا.

نعرض لكم أهم فوائد البيض المسلوق يوميا وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ healthline” .

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مصدر للبروتين عالي الجودة
يعد البروتين أمرًا حيويًا للعديد من مكونات صحتك بما في ذلك بناء العضلات والعظام وإنتاج الهرمونات والإنزيمات، ويوفر البيض حوالي 6 جرام من البروتين عالي الجودة، في الواقع ويعد البيض أحد أفضل مصادر البروتين التي يمكنك تناولها.

ويحتوي البيض على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة والبروتين ليس في البيت فقط كما يعتقد البعض وإنما يقرب من نصف محتوى بروتين البيضة يأتي من صفار البيض.

ومن الأفضل صحيا الاستمتاع بالبيض كله مثل صفار البيض وكل شيء للاستفادة من البروتين والمواد المغذية التي يوفرها البيض.

يجب على مرضى السكري توخي الحذر عند تناول البيض حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول 7 بيضات أسبوعيًا قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفي النهاية هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الصلة بين استهلاك البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري.

تعزيز صحة الدماغ
يوفر البيض العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ والعين.
يعد الكولين من العناصر الغذائية الأساسية للعديد من العمليات الحيوية في الجسم وينتج جسمك بعض الكولين من تلقاء نفسه، ولكن ليس بكميات كبيرة، لذلك ويجب أن تحصل على مادة الكولين من نظامك الغذائي من أجل تجنب النقص.

الكولين مهم طوال حياتك ويحسن نمو دماغ الجنين وذاكرته بالإضافة إلى الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن كما أنه حيوي للنساء الحوامل حيث أن مستويات الكولين المناسبة قد تقلل من خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي في الجنين.

صحة العين
اللوتين والزياكسانثين نوعان من مضادات الأكسدة يشتهران بدورهما في صحة العين وإنها تحارب الجذور الحرة الضارة التي يسببها الأكسجين والتي يمكن أن تتراكم في عينيك.

لقد ثبت أن لوتين وزياكسانثين يبطئان من تكوين إعتام عدسة العين ويقيان من الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)  وحتى أنها قد تحمي عينيك من الضوء الأزرق الضار ويعد صفار البيض مصدرًا ممتازًا لهذين الكاروتينات.

علاوة على ذلك نظرًا لخصائص الدهون في صفار البيض ، يبدو أن جسمك يمتص اللوتين والزياكسانثين جيدًا، ويعد صفار البيض مصدرًا ممتازًا للكولين الضروري لصحة الدماغ ونموه.

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