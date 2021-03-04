أيهما أفضل .. تناول البيض المسلوق أم المقلي

يعتبر البيض إحدى الوجبات المفيدة والمفضلة لكن الشيء الذي نتساءل عنه دائمًا هو السؤال عما هو أكثر صحة للأكل "بيضة مسلوقة أم بيضة مقلية".





سمين

اتضح أن هناك بالفعل فرقا بين تناول بيض مسلوقة أو مقلية، ويرجع ذلك إلى طريقة تحضيرها والدهون التي تستخدمها لفعل ذلك. تحتوي البيضة المقلية على ضعف كمية الدهون والدهون المشبعة (17.6 جرام دهون ، 5.6 جرام منها مشبعة) مقارنة ب البيض المسلوق (8.8 جرام دهون منها 2.9 جرام مشبعة). هذا شيء يجب مراعاته وفقا ل tips-and-tricks





السالمونيلا

إلى جانب ذلك ، يتم فقدان الكثير من الفيتامينات أثناء عملية قلي البيض.





الخلاصة: البيضة المسلوقة صحية. يمكنك أيضًا تجنب خطر السالمونيلا عن طريق سلق البيضة، لأن البكتيريا لن تنجو عندما تريد بيضة مسلوقة. عندما تأكل بيضة مسلوقة.