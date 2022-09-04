googletag.defineSlot('/15918106/elbalad/native', ['fluid'], 'nativeads').addService(googletag.pubads());
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحكمها فطرتها.. الإبل لا تدر اللبن حتى تشم رائحة صغيرها

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أسرار كثيرة يحتفظ بها أهل الجنوب بالبحر الأحمر حول تربية "الإبل " وهى التجارة الأشهر فى حلايب وشلاتين ، من خلال سوق الإبل في مدينة شلاتين همزة الوصل بين الإبل الواردة لمصر من السودان أو الإبل المحلية وتجار الإبل القادمين للمدينة من محافظات مصر.

ساعة الحظ متتعوضش.. السمسمية أهم ليلة في أفراح أهالي البحر الأحمر

ضبط ربة منزل تدير شقة سكنية في الأعمال المنافية للآداب بمدينة الغردقة

 

الأبل لا تدر اللبن إلا في وجود صغيرها

ويكشف آدم حسن سعد الله أحد أبناء الجنوب عن سر من أسرار تلك الكائنات ذات الطباع الخاصة ، وهو يتعلق بلبن الجمال وطريقة حلبها قائلا: "تخضع الجمال فى طريقة حلبها الى الفطرة ،فالإبل لا تعطى لبنها إلا لصغيرها فهى لاتدر اللبن إلا فى وجود صغيرها وعندما تدر لبنها لصغيرها يتدخل الرعاة او مالك الإبل لحلب اللبن وترك جزء من اللبن للصغير وذلك حسب عمر الصغير وكمية اللبن التي بضرع الناقة.

 

وتابع سعدالله وعند موت الصغير يأخذ الرعاة جزء من جلد الصغير فيأتوا به إلى الأم فى وقت الحلب حتى تشم رائحة صغيرها فينزل الحليب المخزن في الضرع، وإلا انقطع لبنها حتى تلد صغيرا غيره.

 

وأضاف آدم هناك قليل من الإبل تدر لبنها  لمربيها سواء كان الراعي أو المالك ويتم حلب الإبل عدة مرات في اليوم الواحد من مرة واحدة إلى ثلاث أو أربع مرات حسب طبيعة المرعى وكمية اللبن المتوفر بضرع الناقة.

الابل جنوب البحر الاحمر حلايب وشلاتين البحر الأحمر محافظات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

بعد أحمد أيمن منصور.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع سوبر

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

شادي حسين.. قناص سيراميكا كليوباترا وهدافه التاريخي

بعد أزماتها مع والدتها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن (1)-(3) في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

قبل بدء العام الدراسي.. ننشر تنسيق القبول برياض الأطفال بالجيزة ورابط الاستعلام

مباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وجيبوتي

ميدو يعلن عن صفقات جديدة في الزمالك

كأس دوري الأبطال في الزمالك.. ميدو يحذر منافسي الزمالك بإفريقيا بسبب زيزو

أخبار الرياضة.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة سوبر ومدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي

دبلوماسي روسي: نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك قضية قيد البحث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة..مايا دياب تثير الجدل بهذا الفستان

وفاة شخص بسبب الشاورما في الهند.. وإجراءات صارمة على المحلات

طريقة عمل كريب الشيكولاتة زى المحلات

فلتر ولا تجميل.. أصالة بملامح غريبة تثير السوشيال ميديا

فيديو

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ