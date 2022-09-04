الجنيه الذهب يسجل 8864 .. أسعار الذهب اليوم الأحد 4-9-2022 في الأسواق

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 4-9-2022.

ومن خلال التقرير التالي نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، الأحد 4 سبتمبر 2022، في أسواق الصاغة

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 956 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1115 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1274 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8864 جنيها.



ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

