عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال ضعيف خلال الساعات الأولى من فتح باب التصويت فى انتخابات المحامين

انتخابات المحامين
انتخابات المحامين

شهدت انتخابات المحامين إقبالا ضعيفا منذ فتح باب التصويت وحتى الحادية عشرة صباحا باللجان الرئيسية بمقر النقابة العامة للمحامين.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، الأحد، فعاليات العملية الانتخابية بمقر النقابة العامة للمحامين برمسيس، وأيضا في جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك بإشراف قضائي كامل.

ووضعت النقابة العامة للمحامين برمسيس، جميع الاستعدادات النهائية لاستقبال المحامين، في الانتخابات التي تجرى على مقعد النقيب العام، ويتنافس فيها 18 مرشحًا؛ تحت إشراف قضائي كامل.

وتجرى الانتخابات في 333 لجنة  تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبإجمالي جمعية عمومية بلغت 289252 عضوًا.

وشددت اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين على ارتداء الكمامة، والحرص على تطهير اللجان كل ثلاث ساعات، مع ضرورة الحفاظ على مراعاة التباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامة الجميع من المحامين واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وجميع القائمين على العملية الانتخابية .

ومن المقرر أن تستمر اللجان الانتخابية في فتح أبوابها أمام  المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتتولى هيئة قضايا الدولة مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس الهيئة.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات نهاية اليوم الانتخابي إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وتتمثل طريقة التصويت في الانتخابات على مقعد نقيب المحامين بوضع علامة أمام الاسم المراد اختياره، ووضعها في صندوق الاقتراع، وفي حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.

وتسير العملية الانتخابية في الدقائق الأولى لفتح باب التصويت في سهولة ويسر، حيث يتوافد المحامون للإداء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وحرص معظم أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، على الحضور في اللحظات الأولى لفتح أبواب اللجان أمام المحامين، لمتابعة حسن سير العملية الانتخابية.

وتفقد مجدي سخى، القائم بأعمال النقيب،  مساء أمس السبت، الاستعدادات النهائية لمقرات اللجان الانتخابية بمقر النقابة العامة للمحامين.

وأعلنت نقابة المحامين مواعيد إجراء العملية الانتخابية للتصويت على اختيار النقيب العام للمحامين في ضوء شغر المنصب بوفاة النقيب رجائي عطية، وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته 147 لسنة 2019.

وتوفى رجائي عطية فى مارس الماضى أثناء حضوره إحدى الجلسات فى محكمة جنايات إمبابة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كله إلا قطع العيش يا كابتن خطيب.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال ورئيس الأهلي؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-9-2022

تعرف على أسعار السجائر وأنواعها بعد الزيادة الجديدة

نيرة جديدة في المنوفية| أحمد أطلق النار على أماني لرفضها الزواج منه (القصة الكاملة)

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة لاعب فيوتشر

ركب الصاروخ.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأحد 4-9-2022

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنى 30 كيلو من وزنها ؟

ترشيحاتنا

أحدث أسعار نيسان سنترا فى السوق المصري

تمس حياة الإنسان.. محيي الدين: أولوية مؤتمر المناخ لملفات الغذاء والمياه والطاقة

شاهد| الفيضانات تغرق مطار الخرطوم.. توقف الرحلات الجوية بمطار الخرطوم

نصب على مواطنين فى 41 مليون جنيه.. القبض على مستريح الأحذية بالإسكندرية

غير المدرسة.. شوبير يكشف موعد الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد

هل سماع الأذان شرط لحضور الجماعة؟.. المقصود بقول النبي «أتسمع النداء فلبّي»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنى 30 كيلو من وزنها ؟

بعد شائعات ظهورها مع ابنتها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

بعد نيرة وسلمى.. أول صورة لـ أماني طالبة المنوفية

كندة علوش تفاجئ عمرو يوسف بطلب على السجادة الحمراء

فيديو

بسبب إليسا.. الملحن زياد برجي يقع في ورطة بعد طرح أغنية أنا وبس

يتابعها ويعجب بإطلالتها.. دينا أيمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ أبوهشيمة |فيديوجراف

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ