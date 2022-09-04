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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية: استرداد 3.3 مليون متر ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات

إزالة مبنى مخالف
إزالة مبنى مخالف على أملاك الدولة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تلقى تقريرا صباح اليوم، الأحد، يرصد استرداد 3.3 مليون متر ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، مشيداً بجهود الدولة المصرية نظراً لقيامها بالمهام في هذا الصدد، من أجل الحفاظ على حق الشعب واسترداد هيبة الدولة. 

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المُذاع على فضائية "dmc"، أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى أن محافظة الوادي الجديد نجحت في إزالة حوالي 15 حالة بناء على أراضي الدولة بمساحة 1116 مترا مربعا، واسترداد 1132 فدانا من الأراضي الزراعية، بإجمالي ما يعادل 53 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية للدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أن محافظة الشرقية نجحت في استرداد 1131 فدانا بإجمالي 404 حالات، كذلك 1011 حالة مبانٍ مخالفة على مساحة 151 ألف متر مربع، لافتا إلى أن محافظة أسيوط أيضاً نجحت في استرداد 551 فدانا بإجمالي 194 حالة تعدٍ، بالإضافة إلى إزالة حوالي 974 حالة مبانٍ على مساحة 91 ألف متر مربع.

وذكر "قاسم" أن محافظة الجيزة نجحت في إزالة 250 حالة مبنى مخالف على أراضي الدولة، بما يعادل 12 ألف متر مربع، واسترداد 501 فدان من الأراضي الزراعية بإجمالي 78 حالة تعدٍ، منوها إلى أن محافظة قنا أيضاً نجحت في استرداد 130 فدانا من الأراضي الزراعية بإجمالي 109 حالات زراعة، بالإضافة إلى إزالة 434 حالة مبانٍ على مساحة 70 ألف متر مربع.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إلى أنه تمت إزالة 8871 مبنى مخالفا على أملاك الدولة و 1791 حالة تعد على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن الدولة المصرية جادة في التصدي بكل الحسم للتعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وأنهم مستمرون في المرحلة الثانية من الموجة 20 والتي ستبدأ في 10 سبتمبر، أي الشهر الحالي.

التنمية المحلية مبنى مخالف حالة تعد اللواء هشام آمنه المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية وزير التنمية المحلية

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