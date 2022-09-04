استشاري أوبئة يكشف أرقاما جديدة عن حصيلة وفيات كورونا| فيديو

استضاف برنامج “ صباح الخير يا مصر ” ، والمذاع على فضائية “ القناة الأولى " الدكتورة إسلام عنان ، استشاري الأوبئة ، وتحدث عن حقيقة وجود موجة جديدة لفيروس كورونا ، وانخفاض نسبة الوفيات في العالم خلال الموجة الماضية .

إسلام عنان يكشف حقيقة وجود متحور جديد لفيروس كورونا

كشف الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأدوية ، عن حقيقية وجود متحور جديد لفيروس كورونا، قائلا : إن تصريحات وكالة الدواء الأوروبية مجرد تحذير، وليس تأكيدا على وجود متحور جديد .

وأضاف الدكتور إسلام عنان ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، إن تحور فيروس كورونا يحدث عن طريق الانتشار ، مردفا : " كل لما يزيد الانتشار يزيد فرصة وجود متحور جديد وهو المتوقع في الخريف " .

وتابع " عنان " ، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قلت بنسبة 16 % على مستوى العالم ، وتراجعت اعداد الوفيات بنسبة 13 % ، منوها :" الشرق الأوسط 37 % نسبة حالات أقل بفيروس كورونا خلال الأسبوع الراهن و 35 % تناقص في أعداد الوفيات".

انتشار فيروس كورونا

وأردف " عنان " : الفترة الحالية فترة هدوء في نسبة انتشار فيروس كورونا ، وبعد الهدوء ينشط الفيروس مرة أخرى كباي أو فرعيا .

ونوه ، أن التطعيمات قللت من نسبة المرضة في المستشفيات بالموجة الماضية ، والتي وصلت لـ 2% فقط نسبة الإشغالات في المستشفيات .

احتمالية انتهاء فيروس كورونا كوباء عالمي بنهاية العام الجاري

قال الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأدوية، إن هناك توقعا بأن تكون الموجة القادمة من فيروس كورونا أخف من الماضية، مشيرا إلى أن هناك توقعا آخر بأن تنهى منظمة الصحة العالمية بنهاية العام تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي علميا.

وأضاف الدكتور اسلام عنان ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن التطعيمات قللت من نسبة المرضة في المستشفيات بالموجة الماضية ، والتي وصلت لـ 2% فقط نسبة الإشغالات في المستشفيات

تراجع وفيات كورونا في الشرق الأوسط بنسبة 35%

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأدوية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا قلت بنسبة 16% على مستوى العالم، وتراجعت أعداد الوفيات بنسبة 13%، منوها إلى أن الشرق الأوسط شهد 37% نسبة حالات أقل بفيروس كورونا خلال الأسبوع الراهن، و35% تناقصا في أعداد الوفيات.

وأضاف الدكتور إسلام عنان، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن تحور فيروس كورونا يحدث عن طريق الانتشار، وتابع: "كل لما يزيد الانتشار يزيد فرصة وجود متحور جديد، وهو المتوقع في الخريف".

وأوضح أن الفترة الحالية فترة هدوء في نسبة انتشار فيروس كورونا ، وبعد الهدوء ينشط الفيروس مرة أخرى.

كورونا

معدلات وفيات كورونا مازالت أعلى من الأنفلونزا

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن معدلات وفيات كورونا مازالت أعلى من نظيرتها في الانفلونزا، معقبا "وبالتالي، منقدرش نقول إنها زي الانفلونزا، ولكن هنبقى محتاجين كل موسم يبقى في لقاح من أجل مصابي الأمراض المناعية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية".

وأضاف عنان خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: "الفيروسات تتحور إلى الأكثر انتشارا والأقل قوة، لأنها كانت ذكية وترغب في البقاء، فإذا قتلت عائلها فإنها ستنتهي".

متحور دلتا

وتابع أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة: "بعد متحور دلتا، كان كل تحور فرعي في كورونا أخف مما قبله ولكن أكثر انتشارا، ونتمنى أن يستمر بنفس النمط"، مشيرًا إلى أن اللقاحات تحمي من الأعراض أو دخول المستشفيات أو الوفيات، وشدد على ضرورة الاستمرار في الحصول عليها للفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو المناعية وكبار السن.