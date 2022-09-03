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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المحلة: إغلاق 8 مقاهٍ وكافيهات خالفت الإجراءات الاحترازية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من إغلاق وتشميع 8 مقاهٍ وكافيهات ، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومصادرة 14 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وأكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة ، على  استمرار الحملات والمتابعة بقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي قد اعطي توجيهاته إلي روءساء مجالس المدن والقرى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق قرارات مجلس الوزراء.

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