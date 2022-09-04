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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القيادة السياسية انتقلت بالاقتصاد من مرحلة الركود لأعلى معدل نمو

معدل النمو
معدل النمو

قال النائب طه الناظر عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بني سويف، بتحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا، على الرغم من الظروف التي أحاطت به خلال الفترة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا، أو تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأشار «الناظر»، في بيان له، اليوم، إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري، فاق معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% ليحقق 6.6% خلال 2021-2022 مقارنة بـ 2.9% خلال عام 2013-2014، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع في نسب معدل نمو الاقتصاد المصري، يؤكد حجم الجهود التي بذلتها القيادة السياسية للانتقال من الاقتصاد المصري من مرحلة الركود إلى مرحلة النمو.

وأوضح النائب طه الناظر أن مصر قامت ببرنامج إصلاح اقتصادي، أسهم بشكل مباشر في تحقيق نهضة اقتصادية ومعدل نمو جيد ولم يتحقق منذ 14 عامًا، لافتًا إلى أن قوة الاقتصاد المصري ظهرت وقت الأزمات، فينما كانت اقتصادات العالم كله تعاني، إلا أن الاقتصاد المصري نجح بقوة في امتصاص تلك الأزمات.

ولفت عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، إلى أن من مظاهر قوة الاقتصاد المصري، المشروعات والمبادرات القومية التي نجحت الدولة في إطلاقها على مدار السنوات الماضية، والتي أسهمت رفع معدلات التشغيل، والنزول بمعدل البطالة لأدنى مستوى خلال السنوات الماضية، لتسجل 7.2 % خلال الربع الثاني من عام 2022.

معدل نمو الاقتصاد الإقتصاد المصرى مجلس النواب معدل النمو

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