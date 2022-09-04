أبو الغيط يدعو إلى الاستجابة الإنسانية العاجلة لدعم السودان في مواجهة كارثتي السيول والفيضانات

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن التضامن الكامل للجامعة مع النداء الذي أطلقه السودان إلى جميع المنظمات العربية والدولية لمساعداته في مواجهة كوارث السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد.

​وشدد أبو الغيط على خطورة الوضع الإنساني وضرورة الاستجابة والتحرك العاجل على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية لإنقاذ الشعب السوداني من تداعيات تلك الأزمة الإنسانية الخطيرة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الجامعة العربية تتواصل مع الجهات السودانية المعنية في الوقت الراهن من أجل وضع خطة استجابة عاجلة لمواجهة الفجوة القائمة بين حجم الأضرار التي سببتها الكارثة ومستوى الاستجابة الحالية من جانب المجتمع الدولي.

