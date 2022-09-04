googletag.defineSlot('/15918106/elbalad/native', ['fluid'], 'nativeads').addService(googletag.pubads());
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع .. الافتاء توضح

دار الافتاء
دار الافتاء

قالت دار الإفتاء إن قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين الأولى عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.

حكم إلقاء ما يتبقى من طعام في القمامة.. دار الإفتاء تجيب

هل الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وما الفرق؟ دار الإفتاء ترد

والمعاملة الثانية  وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط؛ فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه كالموت مثلًا فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهمـــا.
 

شخصٌ يريدُ سلعةً معينةً، فذهبَ إلى بائعٍ وطلَبَها منه، فأخبرَهُ البائعُ أنَّها غيرُ موجودةٍ الآنَ، وعَرَضَ البائعُ على طَالبِ السلعةِ أن يأخذَ المالَ ويذهبَ ليشتريَ السلعةَ المحددةَ الموصوفةَ لنفسِهِ، مع إضافةِ نِسبةِ رِبحهِ التي يتحصَّلُ عليها كَمَا لو سَلَّمها حَالًّا. والسؤال: ما حُكْمُ هذا التعاملِ؟.

قالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من الوكالة بشراء سلعة معينة نقدًا بثمن المثل حالًّا أَوَّلًا، ثم الوكالة بالبيع للنَّفْس بثمن مُؤجَّل معلوم الأجل والزيادة ثانيًا، مقابل دفع ثمن السلعة بالتقسيط بعد إضافة الربح المتفق عليه، وذلك بشرط إذن الموكِّل في ذلك، وأَنْ تكون السلعة موصوفة، وأن يكون ثمن الشراء وثمن البيع لا خفاء فيهما.

دار الإفتاء التبرع حكم تلف السلع حكم البيع بالتقسيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

بعد أحمد أيمن منصور.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع سوبر

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

بعد أزماتها مع والدتها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

شادي حسين.. قناص سيراميكا كليوباترا وهدافه التاريخي

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن (1)-(3) في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

وقت صلاة الوتر.. النبي أوصى بأدائها في هذه الساعة كل ليلة

ميدو يعلق على صفقة انتقال شادي حسين إلى الأهلي

معزولة وفريدة.. تلسكوب هابل يعثر على مجرة بعيدة عن الأرض

برج الحمل.. حظك اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 : الزواج قريباً

سموحة يكشف كواليس اختيار طارق العشري لتدريب الفريق.. فيديو

مش قصتنا .. ضربة موجعة لـ كهربا من النادي الأهلي بسبب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة..مايا دياب تثير الجدل بهذا الفستان

وفاة شخص بسبب الشاورما في الهند.. وإجراءات صارمة على المحلات

طريقة عمل كريب الشيكولاتة زى المحلات

فلتر ولا تجميل.. أصالة بملامح غريبة تثير السوشيال ميديا

فيديو

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ