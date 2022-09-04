هل الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وما الفرق؟ دار الإفتاء ترد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه "هل الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وما الفرق بينهما؟

وقال الشيخ عويضة عثمان، في لقائه على فضائية "الحياة"، إن هناك أمور لا دخل للإنسان فيها، مثل اللون والجنس والطول والقصر والشكل، فكل هذا لا دخل للإنسان فيها.

وذكر أن هناك أمور يقررها الإنسان، مثل اختيار العمل في مكان أو تركه، ,أو السفر للخارج، أو الزواج من فلان أو غيرها، منوها أنه بالرغم من اختيار الإنسان لهذه الأمور، فهي بالفعل في علم الله مقررة له، ولكن لم نطلع عليها، لأن اللوح المحفوظ مكتوب فيها كل شئ للإنسان.

وتابع: أحيانا نختار زوجة للإبن ولكنه يرفضها، حتى يختار هو بنفسه زوجة له، كما أن هناك زواجات تنتهي عند كتب الكتاب، ولا تكتمل.

ونصح أمين الفتوى، كل مسلم أن يسلم أمره إلى ربه، ويتوكل على الله في كل أموره وشئونه.



وأكد أن الإنسان يساق إلى قدره المكتوب، ولو اطلع على الغيب لما استطاع أن يغير ما هو مكتوب له أبدا، لدرجة أن أبي لهب كان يسمع قوله تعالى "تبت يدا أبي لهب وتب" ولم يغير من نفسه شيئا، لأن هذا هو القدر المقدور له.