هنادي مهنا تكشف سر عدم إنجابها بعد عامين من الزواج| فيديو

كشفت الفنانة هنادي مهنا، سر عدم الإنجاب، رغم الزواج منذ عامين، وقالت " بصراحة احنا مأجلين الخلفة شوية لآن أنا أصلا بيبي ولسه صغيره، وإزاي أكون بيبي و أخلف بيبي.. ما ينفعش بيبي يشيل بيبي".

ولفتت إلى أن الموضوع يحتاج لبعض الوقت، ودخلت فى حالة ضحك على الهواء، بسبب السؤال المحرج، الذي وضعت فيه من قبل الإعلامية لميس الحديدي.

وأكدت الفنانة هنادي مهنا، تفاصيل الوصية التي أوصتها لها والدتها قبل الزواج من الفنان أحمد خالد صالح، وقالت هنادي مهنا، إن :"امي وصتني أكوي ملابس زوجي، واهتم بكل تفاصيله، و أطبخ لزوجي وجبات وأطعمة يحبها".

وقالت الفنانة هنادي مهنا ، إن ضغط المجتمع عبر السوشيال ميديا، وبالاخص الانستجرام لوضع معايير ضاغطة على الفتيات من ناحية الشكل أمر سيء للغاية، و :إنستجرام بالذات 99% كل الصور الي فيه مش حقيقية كله فوتوشوب وفلتر، ورغم ذلك انا بالنسبة لي مش مهم الشكل ولا الرشاقة ولا غيره أهم شيء يبقى الانسان مبسوط من جواه وهوا بيبص لنفسه في المراية مش مهم رأي حد تاني.



ونفت الفنانة هنادي مهنا، أن يكون الجمال عامل وعنصراً مهماً لبوابة النجومية في المجال الفني، قائلة : " مالوش علاقة بالجمال لكن بالشطارة والخبرة والروح ، والاساس في الجمال أن يكون ذلك من الداخل قبل أن يكون في الظاهر والمهم يكون جميل من جواه والي جوه هو الي بيوصل للناس".

أكدت الفنانة هنادي مهنا، أن أكتسابها للوزن كان لفترة مؤقتة، ولم يكن ضمن ملامح شخصيتها في السابق.

وأوضحت هنادي مهنا، ان : "جربت حاجات كتيرة جداً، وماخستش، فرحت لدكتور، وايا ما كان ما فعلته عند الدكتور عشان أخس، لكن الموضوع في النهاية مكنش إستسهال، وقبل الخطوة دي عملت كل حاجة، دايت ورياضة ولكن إضطريت في النهاية لتدخل الطبيب، ومش شرط يكون جراحة في أساليب كتيرة جداً للتخسيس.

كشفت الفنانة هنادي مهنا، سر رشاقتها وخسارتها لوزنها، قائلة : " كلنا بنروح في فترات إكتئاب أو ضغط، وزنه بيزيد مش بيعرف ياخد باله من نفسه أو بتخليه ياكل كتير، وأنا عايشة في أسبانيا وقت الجامعة كنت بتحرك كتير أوي، ومكنش فيه حد بيطبخ فكنت رشيقة ".

وأضافت هنادي مهنا، أن : "لما جيت مصر كان فيه دلع كتير أوي، رمحشي وحمام ومسقعة، ودي حاجات ماينفعش تتساب وماتتكلش".

كنت بدرس في أسبانيا في مجال هندسة الصوت

وأكملت هنادي مهنا، أن : " كنت بدرس في أسبانيا في مجال هندسة الصوت في مجال الموسيقى، لاني كنت بحب المزيكا أوي، وكان حلمي أني أغني قبل التمثيل وإكتسبت ده من الجينات من أبويا ".

واصلت مهنا، أن :"لما جيت مصر إشتغلت مدرسة ، ودرست كذا حاجة وكنت فاتحة شركة مع بابا، وأنا بحب أشتغل من صغري، ومش بحب أقعد في البيت، ومش بعرف أقعد في البيت ".