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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يطلق بطولته التنشيطية السادسة لبراعم السباحة وكرة الماء.. 8 سبتمبر

صدى البلد

يطلق النادي الأهلي بطولته التنشيطية السادسة لبراعم السباحة مواليد ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمشاركة ١٠٠٠ سباح وسباحة في فرع النادي بمدينة نصر، وكرة الماء مواليد ٢٠١٠ / ٢٠١١ / ٢٠١٢ / ٢٠١٣ / ٢٠١٤ بمشاركة ٣٠٠ لاعب في مقر النادي بالجزيرة وتبدأ من 8 إلى 10 سبتمبر.

وتحمل بطولة كرة الماء اسم الراحل طارق الصغير، لاعب كرة الماء السابق، والذي شغل منصب المدرب ومساعد رئيس جهاز ألعاب الماء. وتعتبر البطولة تكريما له لما قدمه طوال مسيرته كلاعب ومدرب ومسئول داخل النادي.

ويترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة كل من: وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل، نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام مدير جهاز السباحة، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومحمد صدقي مدير بطولة السباحة، وكريم منير مدير بطولة كرة الماء والمنسق العام محمد رشوان (ريشة) وأحمد فهمي إداري البطولة.

النادي الأهلي فرع النادي بمدينة نصر طارق الصغير محمد صدقي محمد فاضل

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